スクウェア・エニックスの位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」で展開中の「リアルおみやげプロジェクト」に、新たなコラボ商品が登場します。

今回タッグを組むのは、名古屋の老舗和菓子メーカー・青柳総本家。看板商品「カエルまんじゅう」が、なんとスライムになってお目見えします。その名も「スライムまんじゅう」。

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■ 老舗の看板商品が異世界進出

今回の「スライムまんじゅう」は、4月18日・19日に開催される「ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞」の開催にあわせて企画された商品です。

青柳総本家の人気商品「カエルまんじゅう」をベースに、「ドラゴンクエスト」でおなじみのスライムの姿を再現。ころんとしたフォルムに、つぶらな瞳。これはなかなか、食べる前にしばらく眺めてしまいそうです。

「ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞」の物販コーナーで販売される他、青柳総本家の大須本店、エスカ直営店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店などの直営店をはじめ、PLUSTA名古屋中央などの駅売店、サービスエリア、空港、量販店といった愛知県内各所で取り扱われます。

また、4月17日11時からは青柳総本家の公式オンラインショップでも販売開始。現地に行けない人にとってはうれしいところですが、こちらは1人2個までの購入制限ありとなっています。

販売期間は4月17日から7月31日まで。価格は3個入り972円（税込）です。

■ スライムういろうも復刻中

なお、青柳総本家からは、リアルおみやげプロジェクトの第四弾「スライムういろう」も、「ドラゴンクエストウォーク」6.5周年を記念して復刻販売中。スライムまんじゅうとあわせれば、かなりにぎやかなおやつ時間になりそうです。

（c） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040603.html