◆「花粉のせい」と諦めるのはまだ早い！ 薬より先に試すべき、布団の湿気を逃がす“意外な場所”

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

花粉症の人ほど

春に「布団の扱い方」を間違えています

3月になると、「今年もまた眠りが浅くなってきた」「夜中に鼻が詰まって目が覚めてしまう」という相談が一気に増えます。

花粉症の方にとっては、本当に試練の季節ですよね。多くの方は、その原因を「飛んでいる花粉のせいだから仕方がない」と諦めてしまいがちです。

しかし、実際の現場で数多くの寝室環境を見ていると、眠りを妨げている“真犯人”は別にいることが多いのです。それは花粉そのものというより、「花粉を避けるあまり、寝具のケアが不足してしまうこと」にあります。

「花粉で眠れない」の正体は

実は「湿気」かもしれません

花粉の季節になると、当然ながら「布団を外に干す」ことを控える方が増えます。これは花粉を室内に持ち込まないための正しい防御策です。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。外に干さなくなった布団の中で、「湿気」が逃げ場を失っているのです。私たちは寝ている間に、コップ1杯分（約200ml〜300ml）もの汗や水分（不感蒸泄）を放出しています。この水分は毎晩、確実に敷き布団や掛け布団に蓄積されていきます。

外干しをしなくなった布団は、この湿気を吸い込んだままになり、以下のような悪循環を生み出します。

●寝床の中がムレる：湿度が高いと、不快指数が上がり、深い眠りに入りにくくなります。

●呼吸が浅くなる：ムレた空気は呼吸を妨げます。

●アレルゲンの温床になる：湿気はダニやカビの大好物です。これらが、花粉で敏感になっている鼻や喉の粘膜をさらに刺激します。

つまり、「花粉で眠れない」と思っている症状の多くは、「花粉への警戒＋布団の湿気＋メンテナンス不足」という3つの要素が重なって起きた結果なのです。

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