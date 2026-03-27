ノーラコミックス『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2 新装版』（Gakken）が2026年4月28日に同時発売される。発売に先駆け3月25日に予約販売が開始された。

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2004年10月にTVシリーズ第1作が放送された『魔法少女リリカルなのは』シリーズ。ファンからの支持を受け、2010年には劇場版第1作『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』が公開されたほか、オフィシャルコミックスも発売された。

アニメ、劇場版、ゲーム、漫画と多角的なメディアミックスとともに「なのは完売」というフレーズも語り継がれている本シリーズ。2024年にシリーズ20周年という節目を迎え、さらに2026年7月には完全新作TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の放送も決定している。

長谷川光司が作画を担当した“元祖なのはコミックス”の2冊『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2 新装版』は、シリーズの原点であるなのはとフェイトの出会いを描いた劇場アニメのコミカライズ。

原作者・都築真紀による書き下ろしシナリオのオリジナルエピソードが収録され、劇場版では描かれなかったシーンやエンディングが描かれる。新装版では描き下ろしカバーイラストや新作マンガも掲載される。

アニメイトやゲーマーズ、メロンブックスやとらのあな、Amazon・Kindleと楽天ブックス・楽天koboでは限定特典が用意される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）