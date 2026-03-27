フランス代表エムバペ「上手すぎる」。ブラジル相手に芸術ループ弾！「さすが」「デンベレそんなパス出来んのかよ」など脚光

フランス代表エムバペ「上手すぎる」。ブラジル相手に芸術ループ弾！「さすが」「デンベレそんなパス出来んのかよ」など脚光