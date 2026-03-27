ブラジル戦で先制ゴールを決めたエムバペ。（C）Getty Images

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　フランス代表は現地３月26日、国際親善試合でブラジル代表とアメリカのジレット・スタジアムで対戦している。

　トリコロールは32分、先制に成功する。スコアラーはエムバペ。デンベレのスルーパスに抜け出すと、GKと１対１。背番号10は鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
 
　試合を配信する『DAZN」が「サッカー王国を黙らせた芸術ループ弾」などと綴り、得点シーンを公開。ネット上では「さすがのエムバペ」「エムバペはえーな」「上手すぎる」「デンベレそんなパス出来んのかよ」といった声があがっている。

　負傷明けの絶対エースが、見事に期待に応えてみせた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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