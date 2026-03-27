フランス代表エムバペ「上手すぎる」。ブラジル相手に芸術ループ弾！「さすが」「デンベレそんなパス出来んのかよ」など脚光
フランス代表は現地３月26日、国際親善試合でブラジル代表とアメリカのジレット・スタジアムで対戦している。
トリコロールは32分、先制に成功する。スコアラーはエムバペ。デンベレのスルーパスに抜け出すと、GKと１対１。背番号10は鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
試合を配信する『DAZN」が「サッカー王国を黙らせた芸術ループ弾」などと綴り、得点シーンを公開。ネット上では「さすがのエムバペ」「エムバペはえーな」「上手すぎる」「デンベレそんなパス出来んのかよ」といった声があがっている。
負傷明けの絶対エースが、見事に期待に応えてみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱりエムバペ！「サッカー王国を黙らせた芸術ループ弾」
トリコロールは32分、先制に成功する。スコアラーはエムバペ。デンベレのスルーパスに抜け出すと、GKと１対１。背番号10は鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
試合を配信する『DAZN」が「サッカー王国を黙らせた芸術ループ弾」などと綴り、得点シーンを公開。ネット上では「さすがのエムバペ」「エムバペはえーな」「上手すぎる」「デンベレそんなパス出来んのかよ」といった声があがっている。
負傷明けの絶対エースが、見事に期待に応えてみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱりエムバペ！「サッカー王国を黙らせた芸術ループ弾」