PEACH JOHNが、モデル・タレントとして活躍するゆうちゃみを起用した最新ビジュアルを公開しました。今回のビジュアルでは、人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、ブランドのトップセラー「ナイスバディブラ」、春らしいルームウェアなどを華やかに着こなしています。フェミニンなフラワーデザインから快適なルームウェアまで、春気分を高めてくれるアイテ