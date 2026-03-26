9頭身の異次元プロポーション！ ミス中央22GP・加藤愛梨、『FLASH』グラビアに初登場♡

最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨が『FLASH』で見せた異次元の9頭身！

ミス中央2022グランプリに輝き、現在は女優・モデルとして躍進する加藤愛梨が、『FLASH』に待望の初登場を果たした。

身長169cm、驚異の9頭身という圧倒的なプロポーションを武器に、今作では瑞々しい水着グラビアを披露。その姿は、まさに新時代のニュースターと呼ぶにふさわしい。

知的な佇まいと、見る者を圧倒する肢体の美しさ。多才な彼女が放つ唯一無二の輝きを、ぜひ誌面で堪能してほしい。

【プロフィール】

加藤愛梨（かとう・あいり）

24歳 2002年2月28日生まれ 埼玉県出身 T169

中央大学「Mr.＆Miss Chuo Contest 2022」でグランプリを受賞。女優としても活動しており、ショートムービー『ミスコンの悪魔』では主演を務めた。ヒロインを務める初舞台『どうしようもない猫が嘘をついた』は、5月2日～5日に恵比寿・エコー劇場で上演される。

そのほか最新情報は、公式X（@l_ovepear）、公式Instagram（@airi_kato_official）にて

【クレジット】

加藤愛梨(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【デジタル告知】

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