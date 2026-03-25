『ハイスクール！奇面組』第12話「あの⽇の奇⾯組」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第12話のあらすじと場面カットが公開された。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第12話のあらすじはこちら。
＜第12話「あの⽇の奇⾯組」あらすじ＞
学校近くの⼩さな公園を⾒て、昔遊んだ思い出で盛り上がる ”奇⾯組” と千絵。転校してきた唯は、そんな「昔の記憶」がちょっぴりうらやましい。そんな中みんなは、零の⽗・啄⽯が記録していた零の『おつかいに⾏ってみた！』ビデオを観ることに！ 画⾯の中の零は⼩学⼀年⽣。 ”奇⾯組” が結成されたのは中学⽣だが、同じ町内で育った彼らは実は案外近くにいたようで……？ そして、幼い零がその⽇出会った⼦どもたちの中には、とある⼥の⼦もいたのだった。
＞＞＞第12話場面カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
＜第12話「あの⽇の奇⾯組」あらすじ＞
学校近くの⼩さな公園を⾒て、昔遊んだ思い出で盛り上がる ”奇⾯組” と千絵。転校してきた唯は、そんな「昔の記憶」がちょっぴりうらやましい。そんな中みんなは、零の⽗・啄⽯が記録していた零の『おつかいに⾏ってみた！』ビデオを観ることに！ 画⾯の中の零は⼩学⼀年⽣。 ”奇⾯組” が結成されたのは中学⽣だが、同じ町内で育った彼らは実は案外近くにいたようで……？ そして、幼い零がその⽇出会った⼦どもたちの中には、とある⼥の⼦もいたのだった。
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（C）新沢基栄／集英社・奇面組
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