AI、データセンターによる電力需要急増で恩恵「原発関連銘柄5選」…三菱重工だけじゃない「日本企業」の名前

電力需要増加で脚光を浴びる原子力発電

近年の株式投資テーマの一つがAIとデータセンターです。これらには周辺産業がたくさんありますが、絶対欠かせないものがあります。電力です。電力無しにはデータセンターは稼働できませんし、ひいてはAIも使えません。つまり、AIとデータセンターが普及すればするほど、電力需要が増えるという構図が見えます。AIとデータセンターが増えなくても、我々の生活は電力無しでは成り立たなくなっています。

国際エネルギー機関（以下：IEA）の資料によれば、2024年の発電の35%が石炭、22%が天然ガス、14%が水力によるそうです（出典：https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-electricity-generation-by-source-2024）。

石炭、天然ガス、水力に次ぐのが原子力です。原子力発電は、温室効果ガスをほとんど排出しない低炭素の安定電源として、世界的に再評価されつつあるようです。冒頭に述べたような特に電力需要急増が見込まれる状況で、原子力発電は再生可能エネルギーの変動性を補うベースロード電源としての役割が重視されてきているようです。太陽光や風力は天候に左右されやすいという弱点を少なくとも現時点では否めないということでしょう。

日本は2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故により、全原子炉が停止し、政策が「原子力依存の可能な限り低減」へ転換しました。地震・津波多発の自然環境や地元自治体の同意獲得が大きな課題で、原子力発電に対する慎重論も根強いです。しかし、エネルギー資源を輸入依存していることによる自給率の低さ、化石燃料価格の高騰、脱炭素目標達成の観点から方針を修正し、2025年の第7次エネルギー基本計画では、原子力を「最大限活用」する方針を明確にして、2040年までに発電比率を約20％（現在約9％）とする目標を掲げています。

米国は世界最大の原子力発電大国です。約96基の原子炉が稼働し、設備容量は約100GWに達します。発電量の約18〜19％を原子力が占め、長年電力供給の基盤を支えてきました。2025年に発足したトランプ政権は、2050年までに原子力容量を400GWへ4倍拡大する野心的な目標を掲げて、大統領令により規制改革を推進しようとしています。新規原子炉の建設・運転ライセンス審査を18ヶ月以内に完了させるよう義務付け、マイクロ原子炉や小型モジュール炉（SMR）の大量ライセンス取得を可能にする標準化プロセスの確立を指示しました。技術力と市場メカニズムを活かした拡張路線を歩んでいます。

世界的に見れば、原子力発電への需要は伸びると予想されています。IEAの『World Energy Outlook 2025』によると、世界の原子力発電容量は2050年には2025年比で2倍程度増加が見込まれています。この需要を取り込めそうな日本株を考察しましょう。

国内唯一の総合メーカー

■国内No.1原子力発電事業会社：三菱重工業（東プ：7011）

三菱重工業の売上高の35％はエネルギー関連事業です。その43％は「ガスタービン」と「蒸気タービン」を組み合わせた高効率な火力発電システムである「GTCC」（Gas Turbine Combined Cycle）事業です。その規模からみれば小さく見えますが、エネルギー関連事業売上高の16.4%を原子力事業から得ています。炉の設計から建設、メンテナンスまでを一貫して手がける唯一の総合メーカーです。原子炉本体だけでなく、核燃料サイクルや、高速炉、高温ガス炉といった次世代技術でも国内トップの技術蓄積があり、日本でNo.1の原子力発電事業会社です。

近年、同社の米国事業が急拡大しています。2025年に合意した日米両政府が推進する5500億ドル規模の対米投資パッケージで、アメリカの原子力企業で、世界最大級の原子力技術供給会社であるWestinghouse主導のAP1000大型炉および小型モジュール炉（SMR）建設プロジェクトが共同ファクトシートに記載されました。事業規模は約1000億ドルと推計されています。同社は東芝・IHIとともに、部品製造・エンジニアリング分野で中心的な役割を果たす方向で、日米間で具体的な分担が検討されます。米国の原発需要を取り込める企業です。

小型モジュール炉の開発力が強み

■GEとの合弁を軸に、小型モジュール炉（SMR）で世界をリード：日立製作所（東プ：6501）

日立製作所の原子力事業は、米国GE社との合弁会社「GE日立・ニュクリアエナジー」を軸に、グローバル展開しています。

同社の強みは、国内で主流の沸騰水型軽水炉（BWR）における豊富な実績と、次世代技術である小型モジュール炉（SMR）「BWRX-300」の開発力です。この小型炉は、カナダや米国、欧州での採用が相次いで決まっており、世界のSMR市場をリードする存在となっています。「BWRX-300」は、すでに実績のある大型炉（ESBWR）の設計をベースに小型化されたもので、これにより規制当局の承認が得やすく、ゼロから開発する競合他社よりも「実用化へのハードルが低い」と評価されています。

また、部品を工場で組み立てて現地に運ぶ「モジュール方式」を採用していることと、従来の大型炉に比べ、コンクリートや鉄筋の量を約90%削減できる設計になっており、建設コストを劇的に抑えられるアドバンテージを持ちます。

既に、カナダのダーリントン原子力発電所にて、北米初の商用SMRとして建設が進んでいます。

日米両政府は19日、両国の合意に基づく対米投融資の第2弾として、小型の次世代原子炉など3件で総額最大730億ドル（11兆円超）のプロジェクトを進めることで合意したと発表しました。そのプロジェクトの一つは合弁パートナー関係であるGEベルノバと日立製作所が米国南部テネシー州とアラバマ州で建設するSMRで最大400億ドルを投じることが報道されています。

素材で原発を支える企業

■原発の「心臓部」を担う：IHI（東プ：7013）

原子力発電所の主要機器である原子炉圧力容器や格納容器などの大型コンポーネントで世界トップクラスの実績を誇ります。また、バックエンド事業と呼ばれる燃料再処理・廃炉関連事業や、停止している原発の再稼働のための耐震工事・安全対策にも強みを持ちます。

原子力発電所で使う部品を増産するために今後3年間で200億円程度を投資し、2030年代に原子力発電事業を2024年度比で2倍以上にする計画を立てています。

SMRについては、開発を手掛ける米国企業ニュースケール・パワーに出資しています。

■原発部品でトップシェアを持つ：日本製鋼所（東プ：5631）

世界有数の鋼鉄メーカーです。世界最大級の670トン鋼塊から、世界最大14,000トン級プレス機などを用いて一体鍛造で原子炉圧力容器のシェルフランジやノズル部材、蒸気発生器部材などを製造しており、原子力発電所の心臓部に欠かせない高品質・高信頼性の大型鍛鋼製品で世界シェアトップクラスを誇っています。

同社は、1970年代から原子力発電所向け部材の供給を開始し、2022年までに国内58プラント、海外19カ国168プラント以上に3,000個を超える部材を納入してきました。一体成形技術により溶接箇所を減らし、安全性と健全性を大幅に向上させた製品が特徴です。

近年、欧米での原発新設・SMR需要増により受注が急増しています。室蘭製作所はフル稼働状態で、2025年11月には発電関連部材の生産能力拡大に向け約100億円の追加投資を決定しています。素材で原発を支える企業です。

業績向上を期待できる空調企業

■国内トップクラスの原子力空調設備：新日本空調（東プ：1952）

空調エンジニアリング企業です。原子力施設の空調は、一般的な建物に要求される換気や冷却の役割に加え、重要な課題である放射性粒子の漏洩防止、捕獲、濃度希釈を担っています。同社は、放射性物質の漏洩を防ぐための精密な圧力制御技術や、耐震性に優れたダクト・空調機器の設置において国内トップクラスの実績を誇ります。

1957年に日本初の原子炉空調(茨城県)施工以来、BWR型（沸騰水型炉）原子力発電所を始めとした国内のあらゆる原子力関連施設の設計・施工・保守・改修に携わっています。原子力事業は売上高の5〜6%程度ですが、原発を営む上で必ず必要な事業で受注工事高が前年度比で大幅に増えているので、業績向上を期待できる企業です。

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