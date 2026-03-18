ASMR×ときめくガジェット紹介！ 青い部屋が目印です『夜もすがラボ-Yomosuga Lab』をご紹介します。

ASMR×ときめくガジェット紹介！ 青い部屋が目印です『夜もすがラボ-Yomosuga Lab』

今週のピックアップ

『まりもってなんなん』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

夜もすがラボさん：「ASMR × ガジェット紹介ということで、ショート動画を主に投稿しております。『夜もすがラボ』です」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

夜もすがラボさん：「もともと、SNSで何かしらの投稿を始めたいなと思っていた時に、ガジェットが好きだったのと、買い物をいろいろしていたので、そのまま紹介系になりました」

――おすすめの動画は何ですか？

夜もすがラボさん：「まりもに餌をあげてみたっていう動画があるんですが、そちらがおすすめです。ASMRっていうコンテンツとしても『癒し』がありながら、『自分の好きな世界観』を意識しています。植物だったりとか、そういったものも組み込んでいけたら素敵なライフになるのではないかなっていうところでおすすめです。

ASMRというコンテンツを撮るときに、一番困るのは周囲の雑音が入ってしまうことで、少し前までは、電車の近くの家に住んでいたんです。なので、電車が通り過ぎる時に撮影をいったん止めて、通り過ぎるのを待ってまた撮り始めてっていうのを繰り返してた、というトラブルもありましたね」

まりもってなんなん

https://youtube.com/shorts/nbUaH3U0k6U



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

夜もすがラボさん：「癒しになるような動画を投稿していけたらと思うので、夜のお供に見ていただけるようなチャンネルで頑張りたいと思います」

皆さんの部屋にも『癒し』を置いてみませんか。ASMRを通してガジェットの紹介を投稿し続ける、夜もすがラボさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『夜もすがラボ-Yomosuga Lab』

https://youtube.com/@yomosugalab

Instagramのアカウント『Yomosuga Lab/夜もすがラボ』

https://www.instagram.com/yomosuga_lab/

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島