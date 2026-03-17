この絵文字が表すアーティストは？ファンの人なら即答できるはず！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すアーティストは？
意外と難しいこのクイズ。
「🍏💚🎶🎤✨」が表すアーティストは一体なんでしょうか？
ヒントは、果物の名前が入っている日本のバンドです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）」でした！
「青リンゴ・音符」などの絵文字から、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」であることがわかります。
「GREEN APPLE」という言葉はバンド名を考えるときに、身近で覚えてもらいやすい“食べ物”の言葉を入れたいという発想から生まれたんだとか。
GREEN APPLEとは青りんごのこと。熟すことなく初心の気持ちでい続けたいという願いも込めて、この言葉が選ばれたそうですよ。
さらに中性的な雰囲気を出す意図で「Mrs.」を付け加え、男女の枠にとらわれず、何者にもなれるという思いも込められています。
あなたはわかりましたか？
ライター Ray WEB編集部