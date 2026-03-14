小顔に見えるのはどっち？ショートヘア＆ショートボブの“顔まわり設計”の違い

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ショートヘアとショートボブ。長さは近くても、顔まわりの印象は意外と大きく変わります。その違いをつくるのが“顔まわりの設計”。同じショート系スタイルでも、動きで輪郭をぼかすのか、ラインで輪郭を整えるのかで、見え方は変わるのです。しかも2026春は顔型を隠すのではなく、バランスを整える考え方が主流になりつつあります。

動きで輪郭をぼかすショートヘア


ショートヘアは、レイヤーによる動きやトップの高さで顔まわりに立体感をつくるスタイル。毛流れに視線が分散するため、フェイスラインがやわらかく見えやすいのが特徴です。

軽さや抜け感が出やすく、輪郭の印象をぼかしたい人には取り入れやすいスタイルといえます。一方で、動きが強く出すぎると広がって見えることもあるため、バランス調整は欠かせません。


ラインで輪郭を整えるショートボブ


一方ショートボブは、顔まわりのラインで輪郭を整えるスタイル。毛先の厚みやカーブの位置がフェイスラインの印象を左右します。

丸みを活かしたシルエットが特徴で、横顔や輪郭がなめらかに見えやすいのがポイント。動きを強く出すというより、安定感のあるラインで整えることで、自然なまとまりが生まれます。

“隠す”より“整える”が今の考え方


ショートヘアとショートボブは、どちらも顔型をカバーするというより、見え方を整えるスタイル。動きで印象を軽くするショートヘア。ラインで輪郭を整えるショートボブ。なりたい印象によって選ぶことで、顔まわりのバランスは自然に整います。



ショートヘアは“動き”で錯覚をつくるスタイル。ショートボブは“ライン”で輪郭を整えるスタイル。違いを理解して選ぶことが、2026年春のヘアスタイル更新につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています

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