帰宅した投稿主さんに全く気がつかずに、スヤスヤと眠り続ける猫さん。「ただいま」と起こしてみると、寝起きがよくないがゆえの可愛らしいリアクションを見せてくれたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点1万8000回再生を突破し、「かわいいいい～♡」「いーなー」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主の帰宅に気づかず、ソファで寝ている猫→起こしてみた結果…反則級に可愛い『リアクション』】

帰宅に気づかず爆睡中

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』に投稿されたのは、帰宅した投稿主さんと猫さんたちの微笑ましいやりとり。この日投稿主さんが買い物を終えて帰宅すると、ソファで熟睡している麦くんの姿を見つけたのだといいます。

眠りが深いのか、麦くんは近づいても気づかずにぐっすり。投稿主さんは悪いと思いつつも、魅力的な後頭部に誘われるように指でツンツンと、つい起こしてしまったそうです。

寝起きのぽやぽや麦くん

すぐに「ンニャー」と振り返ったものの、実は寝起きがとても悪いという麦くん。まだ完全には目が覚めておらず、まるで『Now loading…』状態でフリーズしてしまったそう。そして、待つこと十数秒。元気に「ニャオ！」と起き上がり、今度こそ目覚めたと思いきや…。

目をショボショボさせて再びフリーズする麦くんは、眠いと起きて甘えたいとの間で葛藤中のご様子。思わず笑みがこぼれてしまうほどの愛らしさですが、撫でるだけでは我慢できなくなった投稿主さんの猫吸いを合図に「ンニャー！」と覚醒すると、のびーからのジャンプ！ここまで約1分、ようやく帰宅を喜んで甘え始めてくれたのだといいます。

投稿主さん感動の出来事

そんな中、続けて起きてきた1歳年上の後輩猫「ハル」くんが寝ていた場所が、購入から2年スルーされていたベッドだったという嬉しい出来事も。ですが、感動に浸っていたのも束の間、関心を奪われたと騒ぐヤキモチ麦くんのお相手をすることに。

その後、あくびを連発しながらも足の間をキープする麦くんと、反対に寝起き良しなハルくんを交互になでなで。お出迎えとはまた違う可愛らしいふたりに癒される投稿主さんなのでした。

投稿を見た視聴者さんからは「おしゃべりがかわいい」「ニャンコは後頭部も可愛いよね」「麦ちゃんとハルちゃんの寝起きが対照的ですね」「ハルたんはホントええ子や♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』では、麦くんとハルくんのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。今回は寝ていましたがお出迎えしてくれた時の様子など、とっても仲良しなふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「茶トラの麦」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。