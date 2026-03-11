GIGAZINE読者5000人以上に「今熱いマンガは？」「Amazonで何をチェックしてる？」など調査してみたアンケート結果を公開中！2026年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はこんな感じ
お知らせその1。2025年12月に開催されたGIGAZINE冬のプレゼント企画で回答してもらったアンケートの結果を続々と公開しています。回答者総数5000人超という規模から得られた貴重なデータなので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
また、GIGAZINEで記事広告を発注する際に参考になる価格表や媒体資料が2026年3月版に更新されています。
GIGAZINE価格表・媒体資料を2026年3月版に更新しました！ - GIGAZINE
お知らせその2。2026年4月に「新生活応援セール」と題して気持ち新たになれるマンガ作品や新しいスキルに挑戦したくなる書籍等をセール予定です。セール開始日には改めて告知を行うため、ぜひチェックをお願いします！過去のセールについては以下で情報を一部公開しています。
「GIGAZINEマンガ大賞」2026年3月度募集開始＆セールの結果と次のセール告知 - GIGAZINE
お知らせその3、茨木小学校でGIGAZINE編集長が主催する創作部がメインで活動しているイラスト・マンガのお絵かきチャット講座が3月11日(水)の第6回で今学期最終回になります。これまでの第1回から第6回までがどのような感じだったのかというレポート記事がもうすぐ掲載される予定です。どういう感じでとりあえず全6回をこなしていったのか、どういう結果になったのかなどなど、いろいろと参考になるはず！
お知らせその4、同じく地域貢献の一環として、GIGAZINE編集長が茨木市別院町自治会の会長になります。4月中に総会が実施されることになっており、どういう感じの自治会になっていくのかというのも次第に明らかになっていく予定です。いわゆる旧態依然とした自治会だと先細りで意味が無いので、どうせやるのであればこれまでにありそうでなかったことを順番にしていこう！ということになっていますので、続報を乞うご期待。
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2026年2月
アクセスリクエスト数：1億5656万
ページビュー：4664万(601万減)
ユニークユーザー数：1715万(130万減)
転送量：12.812TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約11.060TB。HTML、RSSなどが約1.752TB。
また、2026年2月に作成した記事数は570本。
次に、2026年2月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：Starlinkなどの衛星通信データを入手して中国に送ろうとした中国人ら4人に対してフランス当局が捜査を開始
2位：Amazonが価格を大規模に操作して値段をつり上げているとして違法行為の即時停止を要求される
3位：世界初のナトリウムイオンバッテリー搭載EVは航続距離400km超えで冬も性能を9割維持
4位：体育館の「キュキュッ」という音の正体が科学的に解明される、実は音だけなく極小の雷も発生していた
5位：メモリ不足問題について「業界はパニック状態」と中国最大の半導体受諾メーカーCEOが吐露、2026年後半には供給復活の可能性も示唆
6位：中国からの報復を恐れてハッキング調査報告書から中国の名前を削除するようパロアルトで社内命令が下ったとの報道
7位：人々を約半世紀追跡した研究により身体能力がピークに達する年齢が判明
8位：セガ・任天堂・ナムコが手を組んだ「トライフォース」とは？
9位：OpenAIのサム・アルトマンCEOいわく「人間を訓練するには20年の時間と食料が必要」で「AIのエネルギー消費に関する議論は不公平」
10位：Microsoftの「ガラスにデータを1万年以上保存する技術」が進歩して家庭用ガラスにもデータを記録可能に
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：63.54％（0.33％pt増）
2位：Safari：18.74％（0.84％pt減）
3位：Edge：6.15％（0.37％pt減）
4位：Safari (in-app)：4.61％（1.41％pt増）
5位：Firefox：4.28％（0.32％pt減）
6位：Android Webview：1.66％（0.23％pt減）
7位：Opera：0.50％（0.01％pt減）
8位：Samsung Internet：0.22％（0.01％pt増）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.12％（増減無し）
10位：(not set)：0.10％（0.02％pt増）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：X（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：はてなブックマーク（前月3位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Facebook（前月5位）
6位：DuckDuckGo（前月7位）
7位：Bluesky（前月6位）
8位：livedoorブログ（前月9位）
9位：MSN（前月8位）
10位：togetter（前月圏外）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：GIGAZINE
2位：AI
3位：ゴム
4位：yt-dlp
5位：youtube
6位：宇宙
7位：生成AI
8位：エプスタイン
9位：ワンフェス
10位：ComfyUI
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
