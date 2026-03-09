オリラジ藤森慎吾、両親と3世代旅行へ 1歳愛娘との2ショットなど公開「可愛らしいお子さん」「溺愛ぶり伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月8日、自身のInstagramを更新。両親との3世代での沖縄旅行を報告した。
【写真】42歳人気芸人「美人さんになりそう」1歳娘＆祖父の旅行2ショット
藤森は「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行 じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」と両親を連れて沖縄を訪れたことを報告。「耳が遠くなった2人の会話は大声過ぎてずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると孫が自分に笑いかけてくれたとか、ハイタッチしてくれたとかを自慢し合ってました」と孫との触れ合いを自慢する両親の微笑ましいエピソードをつづり、娘を抱っこしている父親の姿や両親と娘の3ショット、自身と娘のプールショットなど旅行中のひとコマを切り取った写真を公開した。
また、「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてくれます トーントン」とも記し、ベッドに寝ている藤森のお腹をトントンしているパジャマ姿の娘の動画も投稿している。
この投稿に、ファンからは「幸せが溢れてる」「可愛らしいお子さん」「美人さんになりそう」「溺愛ぶり伝わる」「親孝行で感動」「仲良しで素敵な家族」「娘さんのトントン可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
藤森は2024年4月に結婚し、同年11月に第1子となる女児が誕生。パーティーで知り合ったという妻はPrime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』（Amazon Original）の最新作『ラブ トランジット』シーズン2に参加していたヨガインストラクターのミヅキであることも知られている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
