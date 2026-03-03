Photo: 山田洋路

この記事は2025年5月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス化が進んで、持ち歩く現金やカードが減ってきた今日この頃。ジャケットの内ポケットや流行りのミニバッグに入れるには、昔ながらの分厚い財布はちょっと不格好かも。

そんなあなたにぴったりの新しい相棒、「mini S」を見つけました！手に収まるミニサイズなのに必要な収納力はしっかり。しかも上質で長く愛用できそうなレザー製のこの財布、リアルな使用感をお届けします。

ほぼクレジットカードな、驚きの極小サイズ

Photo: 山田洋路

「mini S」を初めて手に取ったとき、「え、こんなに小さいの？」と思わず声が漏れたほど。サイズはわずか88×59mm。クレジットカードより、ほんの少し大きい程度なんです。

とことん無駄を省いたデザインには感心するばかり。日常で、スマホの次によく使う道具がどんどん進化するのにはワクワクしますよね。

カード5枚にお札11枚！日常使いはこれで十分

Photo: 山田洋路

ところで、この小さな財布にどれだけの収納力があるのかが気になる点。 実際に試してみると、普段持ち歩く財布の中身が残らず収まりました。

カード5枚、お札11枚、小銭15枚が入るとのことで、多くの方はこれで十分じゃないでしょうか。ランチ代やちょっとした買い物、交通系ICカードなど、日常の「これだけは」をしっかりカバーしてくれる容量です。

スボンの前ポケットやサコッシュにも収まる

Photo: 山田洋路

パンツの前ポケットに入れても、膨らみはほとんど気にならないレベル。サコッシュみたいな小さなバッグで出かける日も、財布が場所を取らないのは嬉しいポイントです。

持ち歩く荷物はできるだけ少なく身軽でいたい。そんな僕みたいなタイプには、この「小ささ」と「容量」の絶妙なバランスはたまらなく魅力的です。

小銭が探しやすい！ガバッと開くオープン設計

Photo: 山田洋路

小さい財布って、見た目や携帯性は優れていても「中身が出しにくい」のが玉にキズだったりしますよね。爪で引っ掛けないとカードが出てこなかったり、小銭入れがタイトすぎて取り出しにくかったり…。

「mini S」は、そんな「小さい財布あるある」な悩みを、うまいこと解決してくれていると感じました。

さらに小さく、もっと軽快に。すべてが一目瞭然。操作も思考もスムーズな財布 mini S 11,880円 【数量限定 17％OFF】mini S 1点 商品をチェックする

カードは取り出しやすい位置にあり、しかもスペースに余裕があります。またお札は、財布を展開すると同時にパッと見やすく広がります。そして小銭入れ。こちらがオープンな設計で、ガバッと開いて中身が一目瞭然なんです。

後ろに人が並んでいるレジ前でモタモタしちゃうあの感じ、経験ありませんか？でも「mini S」なら、必要な硬貨がすぐに見つかり、日々の小さなイライラを確実に減らしてくれそうです。

イタリア産レザーの上質感と、長く愛用できるデザイン

Photo: 山田洋路

「mini S」の魅力は、機能性だけじゃないんです。最初に触れた瞬間、「あ、これ良い革だな」って直感しました。使われているのはイタリア産の「ブッテーロ」。しっとりとしていて、手に吸い付くような感触がたまりません。

コバ（革の断面）の処理やステッチも丁寧で、日本の職人さんが心を込めてつくったんだろうな、というのが伝わってきます。

毎日使ううちに、色あいがいい感じに変化していくはずなので、革を育てているような感覚も楽しめる。長く使うモノって、結局こういうところが大事なんだと思います。

毎日の支払いがスムーズになり、ポケットも心も軽くなる。そんなワンランク上の心地良さを、「mini S」で手に入れてみませんか？ 気になる方、下のリンクから詳細をチェックしてみてくださいね。

さらに小さく、もっと軽快に。すべてが一目瞭然。操作も思考もスムーズな財布 mini S 11,880円 【数量限定 17％OFF】mini S 1点 商品をチェックする

>>さらに小さく軽快に。すべてが一目瞭然。操作も思考もスムーズな財布 mini S

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY

本記事制作にあたりusflより製品の貸し出しを受けております。