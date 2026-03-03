【明日なに着る？】アウターもトップスも兼ねる「ブラウスのようなブルゾン」





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

今季のキーカラーに浮上したベージュは、守りの色から攻めの色に攻守逆転、注目は、トレンチのようなハリコシのある生地で、丈やデザインにひとクセつけた羽織りにもトップスにもなるベージュアウター。





コシのあるコットン素材のベージュブルゾン。カジュアルな素材感がパワショル＋バルーンスリーブの糖度を薄め、大人も手にとりやすい絶妙な甘さに中和。フロントジップをあしらったことでさらっと羽織りやすく、閉じればトップスのようにさまになる比翼仕立て。





【POINT】フレアスカートとレディな雰囲気に仕上げても、チノっぽい質感のおかげでガーリーに転ばない。クラシカルとモードな表情がまざったハイブリッド型は、トップス的な短め丈からが合わせやすい。





