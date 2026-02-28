「ユニクロならこう着ます」人気スタイリストがよく使う「シンプルだけど目にとまる」簡単テクニック







「ふつうの服でふつうに見えない」。そんな理想のバランスを探求できるのは、ベーシックかつキレイめなアイテムが豊富にそろうユニクロだから。サイズや色の幅を生かしたり、いつもと違う着方に挑戦してみたり。バリエーションを活用してシンプル上手になれるあらゆる方法を、スタイリスト樋口かほりさんのアイディアとともにご提案。







（スタイリスト・樋口かほりさん）

ベーシックなアイテムを軸としながら、女性らしい小ワザを効かせたスタイリングが大人気。忙しく動きまわる日々をオシャレに過ごせる、リアリティのあるアイテム選びに定評。







「サイズ違い」でグラデーション

「ユニクロは基本ユニセックスなデザインなので、性別にとらわれず、サイズ重視で選べるのが魅力。個人的にもシンプルなスタイルほどあえて“メンズ”をとり入れて、オーバーなシルエットを“飾り”として生かします。



合わせる服は、整える目的でレディースのコンパクトな形を選ぶほうが好バランス。サイズ感でメリハリをつけておくと、同系色でまとめるだけで簡単に洗練されます。」（樋口さん）







インナーだけスリムにして

抜け感のあるクラシック

グレーワイドジャケット（メンズ）、ダークグレータートルネックニット、中に着た黒ニットカーディガン、肩に掛けた黒ニットカーディガン（メンズ）、黒ニットパンツ（メンズ）、ブーツ／以上UNIQLO 眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）





黒×グレーの硬派なマニッシュルックをサイズ感による余白で親しみやすく。ベスト感覚で細身のカーデを仕込み、全体のゆるみを軽減。







メンズで「柄遊び」

「今季はネルシャツが多彩に登場しているので、久しぶりにチェックシャツが気になります。柄ものは主張が出やすいぶん、カジュアルな雰囲気に落とし込める、メンズのビッグシルエットがとくにオススメ。さらに合わせる服は柄の色を拾って、色数を2色程度にとどめると、シンプルかつ大人っぽくまとまります。」（樋口さん）







黒とブルーのバイカラーで

ウールシャツを辛口仕様に

ブルーチェックシャツ（メンズ）、中に着た黒タートルネックニット、ダークグレーバギーデニムパンツ／以上UNIQLO ショートブーツ／A de Vivre





ともするとほっこりしがちなフランネルシャツは、細身の黒と合わせてスマートに寄せて。適度な厚みとぶかっとしたサイズにより、コートを着ない時季は羽織りとしても活躍。







