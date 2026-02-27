■アニメ『TRIGUN STARGAZE』

放送日時：2026年1月10日(土)23時より

放送局：テレ東系列にて

※放送終了後、各種配信プラットフォームにて順次配信

原作：内藤泰弘(少年画報社 ヤングキングコミックス刊)

▼CAST

ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞

メリル・ストライフ：あんどうさくら

ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正

ミリィ・トンプソン：綾森千夏

ホッパード・ザ・ガントレット：武虎

レオノフ・ザ・パペットマスター：チョー

ミッドバレイ・ザ・ホーンフリーク：三木眞一郎

レガート・ブルーサマーズ：内山昂輝

エレンディラ・ザ・クリムゾンネイル：村瀬 歩

ウィリアム・コンラッド：中尾隆聖

ザジ・ザ・ビースト：TARAKO／高山みなみ

ミリオンズ・ナイヴズ：佐藤流司

▼主題歌

オープニングテーマ：「ピカレスクヒーロー」ano

エンディングテーマ：「スターダスト」FOMARE

▼スタッフ

監督：佐藤雅子

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

ストーリー原案：オキシタケヒコ

コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二

キャラクターデザイン：押山清高

メカニカルデザイン：柳瀬敬之 片貝文洋

プロップデザイン：長谷川竹光

CGチーフディレクター：井野元英二

CGリードアーティスト：都田崇之

CGレイアウトスーパーバイザー：田中哲郎

CGディレクター：池内隆一 青木俊介

色彩設計：橋本賢

美術監督：中島理

撮影監督：村山琴実

編集：今井大介

リレコーディングミキサー：藤島敬之

サウンドエディター：勝俣まさとし

音楽：加藤達也

制作：オレンジ

公式サイト：https://trigun-anime.com

公式X：https://x.com/trigun_anime

公式TikTok：https://tiktok.com/@trigun_anime