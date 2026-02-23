1色だけで着回すとわかる「本当に使える黒」ありふれた色で「無難にならない」上手な合わせ方







どんな服を選んでも落ち着きと品があり、そしてなにより洒落て見えるありがたい色だから。そのときどきの気分に合ったオシャレを楽しみたい彼女のクローゼットは黒で統一。テイストにしばられず、長く着続けたい定番とちょっとの新鮮味をうまく含ませて、同じ色でも違いをつけるテクニックを追跡。







「テーマを決めて」黒を上手に着る習慣

万能な色がゆえ、なんとなくで着ると無難になってしまう黒。自分なりのテーマをつけて着分けを楽しむのが、オシャレを引き寄せる近道。







ラクでいながら気分も上げたい



ワンピの上から辛口なスウェットを重ねるひと手間で締めつけなくともメリハリよく。過ごしやすさを優先しつつ、とはいえオシャレも楽しみたい週末を想定。ワンピに首元の高いスエットを重ねて心地よさに少しだけモードなエッセンスを投入。







昨夜見た映画からインスピレーション



クラシック映画に出てきたヒロインのようにひざ丈のプリーツスカートを行儀よく。ウールのトップスの下には白レースを仕込み、足元はグレーのタイツとバレリーナ風のフラットシューズ。手持ちの範囲内で淑女のように装って趣のある黒の完成。トレンチ風のレザーコートも忘れずに。







