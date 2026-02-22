この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「世界はリベラルが考えるほど単純ではないし、保守が考えるほど変われないわけでもない。」と題した動画を公開した。現代社会においてリベラル勢力が力を失いつつある現状を分析し、リベラルと保守双方の思考様式の限界を指摘するとともに、複雑な世界を生き抜くための「インテリジェンス」という新たな指針を提唱した。



茂木氏は冒頭、人権や平等といったリベラルの基本的価値観自体は「大事だと思っている」と肯定しつつも、現代においてその言説が支持を失っている背景に言及。その根本的な要因として、リベラルの思考が複雑な世界を「線形近似」して捉えすぎている点を挙げた。現実の世界は「1+1が2にならない」複雑で非線形なものであるにもかかわらず、リベラルのイデオロギーは「1+1は2になる」という単純な前提で理想を押し通そうとする傾向があると指摘する。茂木氏は「革命」を例に挙げ、旧体制を打破すれば良い社会になると信じて行動した結果、「革命を起こしたあとどうなるかというと意外と地獄が待っている」と述べ、単純な図式で社会を変革しようとする危うさに警鐘を鳴らした。



また、ジェンダー平等などの現代的な課題についても、理想を追求するあまり、そこから波及する副作用や社会的なハレーションを考慮していないと分析。「単純じゃないと力って出ない時がある」とイデオロギーの持つ爆発力を認めつつも、その単純さが現代の複雑な社会システムと噛み合わなくなっている現状を「現代社会って解けなくなってる」と表現した。一方で、保守的な考え方についても「現状維持だけを信じていればいいわけではない」とし、変化を拒むだけの姿勢もまた解決策にはならないと論じた。



動画の終盤で茂木氏は、リベラルでも保守でもない第三の視点として「インテリジェンス（知性）」を掲げた。これは、世界が「1+1=2」のように単純ではないことを理解しつつ、安易な現状維持にも陥らず、複雑な変数を考慮しながら最適解を探る姿勢であると説明。「白か黒か」の単純なイデオロギーに逃げず、悩みながらもバランスを取り続けることこそが、現代社会に必要な知性であると視聴者に語りかけ、議論を締めくくった。