¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¢·»¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¤Ï¡ÖËè½µ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¡× ÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤Î½Ð±é¼Ô¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ÖÁá¤¯¡ÈÃÝÆâ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²è¿ô¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤·¤ì¤Ã¤ÈËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿½Ð±é¼Ô
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤Ï¤¿¤±¤¦¤Á¤¬¡¢MC¤Î¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ú¤¨¤¬6¡Á7Ç¯Á°¤«¤éÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£
°ðÅÄ¤«¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤Ãç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè½µ°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÆÌ©¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¿©»ö¤Ï³°¿©¤Î¤Û¤«¡¢·»¡¦ÎÃ¿¿¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤È¥Ú¤¨¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤È¤½¤Î»ö¼Â¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤±¤¦¤Á¤ÎÄï¡¦ÃÝÆâÍ£¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÄï¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£·»¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤·¡¢·»¤ò¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë°ìÊý¡¢Äï¤Ï¡ÖÎ¢Ï©ÃÏ·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤µ¤°¤ì·Ï¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼·Ï¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ú¤¨¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤è¡£Áá¤¯¡ÈÃÝÆâ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÃÝÆâ²È¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÀë¸À¡£·ëº§¸å¤ÎÌ¾»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²è¿ô¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¡£¡ÈÃÝÆâ¿µÊ¿¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤ì¤Ã¤ÈËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£