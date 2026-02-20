2月18日配信の「文春オンライン」で、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）との熱愛が報じられたMEGUMI（44）。

記事では1月下旬に、都内のワインバーでデートを楽しんでいたことが伝えられた2人。交際は最近始まったばかりだといい、MEGUMIは『週刊文春』の直撃に「おかげ様でこのような形になりました！」と答え、くるまとの交際をあっさり認めていた。

’23年に出版した美容本『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）が累計60万部を突破する異例のベストセラーになり、“美のカリスマ”として絶大的な支持を得たMEGUMI。

さらにプロデューサーとしての手腕も発揮し、自身が企画・プロデュースしたNetflixのヤンキー恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』は国内外で大ヒット。2月16日にはNetflixと複数年のプロデューサー契約を締結したことも発表され、向かうところ敵なしの“無双状態”だ。

そんなMEGUMIが新恋人に選んだのは、13歳年下のくるま。’23年と’24年の『M-1グランプリ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で史上初の2連覇を達成し、“天才芸人”の地位を確立。昨年4月にオンラインカジノ問題や不倫疑惑によって吉本興業を退所したものの、活躍の場を広げている。

とはいえ、元夫で「Dragon Ash」のボーカル・Kjこと降谷建志（47）への“リスペクト”は忘れていないようだ。

MEGUMIとくるまの熱愛が報じられたことにともない、Xでは降谷の話題も急激に増加。そんななか、あるユーザーの投稿に“MEGUMIが反応した”と注目が集まったのだ。

「このユーザーは、若者たちのカリスマとして圧倒的な人気を誇っていた頃の降谷さんの写真を4枚添えて、“アジア最高峰レベルでカッコいい”と絶賛していました。すると翌日、この投稿にMEGUMIさんのアカウントから『いいね』されたと報告していたのです。このユーザーはMEGUMIさんのアイコンが載ったスクリーンショットも公開しており、他のユーザーのリプライに“本物でした”と返していました。

ただ、XではMEGUMIさん本人のアカウントも存在しますが、“なりすまし”の可能性もゼロではありません。X社は’24年6月にユーザーのプライバシー保護を目的に、『いいね』機能を非公開にすることを発表。投稿に『いいね』したユーザーを確認できるのは、そのアカウントの所有者のみとなりました。もしMEGUMIさん本人がこの投稿に『いいね』をしたのなら、降谷さんへの“エール”とも取れるでしょう」（WEBメディア記者）

MEGUMI本人が「いいね」したかどうか定かではないが、思いもよらない人物からの「いいね」にXではこんな声が続々。

《いい女過ぎる》

《余裕が違う笑》

《別れた人を褒めてる投稿にいいねできるのかっこいいなー》（すべて原文ママ）。

MEGUMIは’08年に降谷と結婚するも、’23年9月に「週刊文春」の報道によって降谷の不倫が発覚。同年12月末に降谷との離婚成立を発表し、再スタートを切っていた。いまや元夫婦という関係性だが、出会いのきっかけはMEGUMIの一目惚れだったという。

ある芸能関係者は言う。

「“元ヤンキー”を公言するMEGUMIさんは、恋愛にも積極的で自分から“好き”と伝える派だとか。’22年6月に出演したラジオ番組では、降谷さんとの馴れ初めを明かしたことも。降谷さんにぞっこんだったMEGUMIさんは、“ラジオのゲストに出てください”とオファー。降谷さんから“知らない人の番組には出られない”と断られると、『じゃあ、連絡先を教えてください』と再びプッシュしたそうです。

情熱的なエピソードを披露したMEGUMIさんは、番組で『一時代を築いたカリスマとかじゃないと好きになれない』『何のジャンルでも突き詰めている方が好き』と語っていました。降谷さんは’97年にメジャーデビューするやいなや、日本のロック界を席巻したカリスマ的存在。たとえ別れてしまったとしても、“相手の生き様はリスペクトする”という姿勢でいるのかもしれません」

ファンが沸騰した元夫への“エール”の真相は、果たして――。