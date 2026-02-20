【猫がおしりを向けてきます】 2月20日 発売 価格：1,540円

主婦と生活社は、麦ママ/猫久氏によるコミックエッセイ「猫がおしりを向けてきます」を本日2月20日に発売した。価格は1,540円。

本作は父・母・息子、そして茶トラの麦、サバトラの花、3人と2匹が織りなす“おしりで語られる（？）猫との暮らし”を描いたコミックエッセイ。ツンデレ全開の茶トラ猫・麦と、甘えん坊なサバトラ猫・花、性格も距離感も正反対な2匹が、今日も全力で家族を振り回す。

「猫がおしりを向けてきます」より

【ナゼそこに】【あらすじ】

甘えん坊の麦と、ツンデレな花。

甘えの猛攻がきたかと思えば、ツンの鋭い一撃が飛んでくる──!?

性格も距離感もまるで違う2匹が、今日もわが家を全力でかき乱す。

気づけば目の前に、無言で差し出される猫のおしり。

それは甘えなのか、信頼なのか、それとも「触るなよ」の警告なのか……。

「でもそれでいい、それがいい」

わが家の主導権は、いつだって完全に猫サイド。

背中を向けられ、おしりを向けられ、気まぐれに翻弄される毎日だけれど、

その距離感こそが、たまらなく愛おしい。

日々振り回されながらも、

愛猫たちがくれる笑いと癒しは圧倒的で、

気づけば「猫、さまさま」と最敬礼してしまう日々です。

父、母、息子、そして2匹の愛猫が織りなす、

おしりで語られる（？）猫との暮らしを

ユーモアと愛しさたっぷりに描いた、猫コミックエッセイ。