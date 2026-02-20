2026年1月23日（金）から、北海道の自然の恵みを活かしたスキンケアを製造・販売する『株式会社ナチュラルアイランド』にて、春の香り『アロマバスエッセンス ユーカリとモミ』、『アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム』が数量限定で販売されています。

『アロマバスエッセンス ユーカリとモミ』は、すっとした香りでリフレッシュしたい時におすすめのアロマバスエッセンス。ユーカリ精油やモミ精油の香りで春のモヤモヤした気分を爽やかにしてくれます。湯舟につかって、浴室いっぱいのシャープですっきりとした爽快な香りを楽しんで。

【商品詳細】

アロマバスエッセンス ユーカリとモミ

価格：300mL（約18回分）2,640円／17mL（1回分）253円

販売期間：2026年4月下旬頃までを想定（予定販売数量に達し次第、販売終了）

『アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム』は、咲いてもすぐに散ってしまう八重桜をイメージした、ふんわりつつまれるような香りに、ゼラニウムやハーブをブレンド。寒い冬を乗り越えて春に芽吹く花と、グリーンの爽やかでほんのり甘いピュアな香りです。生き生きと花咲くすこやかな春の香りを満喫して。

【商品詳細】

アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム

価格：300mL（約18回分）2,640円／17mL（1回分）253円

販売期間：2026年4月下旬頃までを想定（予定販売数量に達し次第、販売終了）

北海道Likers編集部のひとこと

バスタイムを豊かに彩る、フレグランスデザイナーが調香した2つの香りが登場！

アロマバスエッセンスを入れた40℃以下のお湯につかって、目を閉じて全身の力を抜き、まずは体を温めながら、体がお湯に溶けていくようなイメージで鼻からゆっくり呼吸してみて。

季節限定の香りが広がる素敵なバスタイムが過ごせる予感◎

文／北海道Likers

