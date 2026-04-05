「性格の悪さが顔に出てますよ？」元いじめっ子を夫が撃退した話
今回は、元いじめっ子を夫が撃退したエピソードを紹介します。
高校の同窓会で…
「高校時代、女子3人からいじめられていました。いじめはトラウマになっていて、大人になった今も時々過去を思い出すことがあります。
そんなある日、高校の同窓会に参加しました。私をいじめた女子たちも来ていて、過去について謝ってくれるかと思いきや、また私をバカにするようなことを言ってきてうんざりし、夫に迎えに来てもらうことにしたんです。
で、夫が迎えに来るやいなや、元いじめっ子女子たちは、夫を見て唖然としていました。『こんなイケメンの旦那さんがいるなんて、羨ましい』と、甘えた声で言ってきました。また夫に『旦那さんのお友達を紹介してもらえませんか？』とも言っていて、なんて図々しいんだろうとあきれました。
しかし夫は、その女子たちがかつて私をいじめたことを知っているので、『あんたたちみたいな人に友達を紹介するわけがないでしょ？』『性格の悪さが顔に出てますよ？』と言い放ち、元いじめっ子女子たちは、何も言い返せず黙っていました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年4月）
▽ この女性の夫としても、自分の妻をいじめた人たちを許せるわけがないですよね。友達なんて紹介するわけがありません……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。