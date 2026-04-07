これからの季節の相棒！【大人のハニーズ】40・50代が1本は持っておきたい「機能性パンツ」

日々暖かくなり、汗ばむ日も出てくるこれからの季節。次を見越して買い物をするなら、接触冷感素材のアイテムが要チェックかも。【ハニーズ】が展開する大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の接触冷感パンツは、きちんと感があって上品見えするうえ、40・50代がオンオフ使いやすいきれいなシルエットが魅力です。機能性も備えたパンツを、ぜひチェックしてみて。

クロップド丈で軽やかに決まるきれいめパンツ

【GLACIER lusso】「クロップドパンツ」\4,980（税込）

オンオフ問わずきれいめなスタイリングに活躍するセンタープレスパンツを、クロップド丈と接触冷感で涼やかな印象に。「後ろウエストは隠しゴムで、ラクなのに360度すっきり見え」（公式サイトより）する、きちんと感と快適さを同時に望める一本です。足首がのぞく丈感で自然と重心が上がって見えるので、テクニックいらずでスタイルアップを狙えるはず。

ベーシックなパンツで華やぎブラウスを引き立てて

シンプルなアイボリーカラーのクロップド丈パンツを引き立て役に、トップスには優雅な赤のブラウスをオン。主役級の存在感を放つ華やぎトップスですが、パンツのすっきりしたシルエットが上品さをキープし、オフィスになじむ大人らしいスタイリングに着地。ブラウン系の小物を合わせれば、季節感のある軽やかなきれいめコーデが完成しそうです。

腰まわりのタックでほどよいリラックス感を演出

【GLACIER lusso】「イージーテーパードパンツ」\3,980（税込）

きちんと感とスタイルアップを同時に叶えてくれそうな、センタープレス入りのテーパードパンツ。「ウエストはゴムと紐入りで微調節も可能」（公式サイトより）、紐の先端についたゴールドパーツがさりげないアクセントも兼ねています。ひんやりとした接触冷感に加え、腰まわりのタックがほどよいゆとりを見せるのも、これからの季節に嬉しいポイントです。

タックインスタイルもサマ見えする美シルエット

エレガントなグリーンのテーパードパンツを主役に、シンプルな五分袖トップスを合わせたきれいめコーデ。こちらも重心が上がって見えるので、スタイルアップに一役買ってくれそうです。寒色系でまとめたスタイリングは清潔感と上品な雰囲気があり、オフィスでも好印象を与えられるはず。ラフに肩に巻いたストライプシャツもこなれ感のあるアクセントに。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S