「たったこれだけで」1日50円以下！ヨーグルトに小さじ1杯混ぜるだけで痩せホルモンが2倍になる裏ワザ
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YouTubeチャンネル「たくみ先生のダイエット教室」が、「52歳・68kg→58kgに変わったKさんの秘密→ヨーグルトに「小さじ1杯」足すだけ。痩せホルモンが2倍になる黄金レシピTOP5【スーパー食材のみ】」と題した動画を公開しました。毎日ヨーグルトを食べているのに痩せないと悩む人に向けて、スーパーで買える身近な食材を「小さじ1杯」足すだけで、痩せホルモンを2倍にする手軽な裏ワザを解説しています。
動画では、痩せホルモンであるアディポネクチンを増やすための最強食材をランキング形式で発表しています。第5位の「きな粉」は、大豆イソフラボンが女性ホルモンに似た働きをし、更年期以降の代謝低下をサポートします。第4位の「純ココア」は、カカオポリフェノールで血流を改善し、テオブロミンが「甘いものを食べたいという衝動を抑えてくれる」と語っています。
第3位の「冷凍ブルーベリー」は、アントシアニンが豊富で脂肪分解を促進。実際に52歳の女性がこの食材を取り入れ、3ヶ月でマイナス10kgのダイエットに成功したエピソードも紹介されています。第2位の「オリゴ糖」は善玉菌のエサとなり、腸内環境を劇的に改善します。
そして第1位に輝いた「おからパウダー」は、痩せホルモンの分泌を強力にサポートし、「筋肉が落ちない」「満腹感がすごい」と絶賛されています。最後には、これらを集大成した「黄金ヨーグルト」の作り方も公開されました。
いつものヨーグルトに1日50円以下の食材をちょい足しするだけで、手軽に痩せやすい体質への変化を目指してみてはいかがでしょうか。
【黄金ヨーグルトレシピ】
［材料］
・無糖ヨーグルト 100g
・おからパウダー 小さじ1～2杯
・冷凍ブルーベリー 大さじ2杯
・オリゴ糖 小さじ1杯
［作り方］
1. 器に無糖ヨーグルトを入れる。
2. おからパウダー、凍ったままの冷凍ブルーベリー、オリゴ糖を順に加える。
3. スプーンで全体をしっかりと混ぜ合わせる。
動画では、痩せホルモンであるアディポネクチンを増やすための最強食材をランキング形式で発表しています。第5位の「きな粉」は、大豆イソフラボンが女性ホルモンに似た働きをし、更年期以降の代謝低下をサポートします。第4位の「純ココア」は、カカオポリフェノールで血流を改善し、テオブロミンが「甘いものを食べたいという衝動を抑えてくれる」と語っています。
第3位の「冷凍ブルーベリー」は、アントシアニンが豊富で脂肪分解を促進。実際に52歳の女性がこの食材を取り入れ、3ヶ月でマイナス10kgのダイエットに成功したエピソードも紹介されています。第2位の「オリゴ糖」は善玉菌のエサとなり、腸内環境を劇的に改善します。
そして第1位に輝いた「おからパウダー」は、痩せホルモンの分泌を強力にサポートし、「筋肉が落ちない」「満腹感がすごい」と絶賛されています。最後には、これらを集大成した「黄金ヨーグルト」の作り方も公開されました。
いつものヨーグルトに1日50円以下の食材をちょい足しするだけで、手軽に痩せやすい体質への変化を目指してみてはいかがでしょうか。
【黄金ヨーグルトレシピ】
［材料］
・無糖ヨーグルト 100g
・おからパウダー 小さじ1～2杯
・冷凍ブルーベリー 大さじ2杯
・オリゴ糖 小さじ1杯
［作り方］
1. 器に無糖ヨーグルトを入れる。
2. おからパウダー、凍ったままの冷凍ブルーベリー、オリゴ糖を順に加える。
3. スプーンで全体をしっかりと混ぜ合わせる。
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食べるの我慢できない、運動苦手だったとしても食べ過ぎちゃっても痩せる「食べすぎダイエット」の発信およびダイエット指導をしています。