「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本９−６中国」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

すでに１次リーグ敗退が決まっている日本代表・フォルティウスは最終戦で中国に勝利し２勝目をマーク。通算２勝７敗の８位で夢舞台を終えた。

最後に待望の２勝目。苦しみ続けてきた吉村は「スキップとして勝つことができなかったっていうところでは本当に申し訳なかった気持ちですけど、ここまでみんながついてきてくれて、みんなに感謝したいですし、たくさんの方々が応援してくれて、支えてくださったので、本当にここでプレーできたことをうれしく思います」と、涙が止まらなかった。日本勢３大会連続メダルの期待も背負った中で、チームとして金メダルを目標に掲げた。序盤の２連敗で歯車が狂った。３戦目で世界チームランク２位のスイスに勝利を飾ったが、氷を読み切れず、ショットが精彩を欠き、その後５連敗。準決勝進出ボーダーの６勝３敗には遠く及ばなかった。チームとしても葛藤を抱えながらの戦いだった。吉村が「うまくショットをつなげようと必死にもがいていた」と話せば、小野寺も「苦しい展開が続いて、本当にもどかしく、本来の私たちはこんなんじゃないぞという気持ちで」を明かした。それでも最終戦に前には小谷が「どうしても勝ちたくて、ちょっとその強い思いをみんなにぶつけてしまった。でもどうしても勝ちたかったから」と明かしたように、自分の気持ちをチームメートにぶつけ、最後は一丸となり勝利を掴みとった。

し烈な国内選考を勝ち抜き、たどり着いた夢舞台。吉村にとっては５度目の挑戦での悲願だった。ホロ苦い結果に終わったが、吉村は「あとは日本のカーラーの皆さんの分も背負って戦って、結果はうまくいきませんでしたけど、結果として残せなかったのは悔しいですけど、この舞台でみんなで戦えて幸せな時間だった」と、うなずいた。