すみれ、亡き母・松原千明さんの誕生日に思い 石田純一との家族ショットも公開
タレントのすみれが19日、自身のインスタグラムを更新。亡き母で女優の松原千明さんの誕生日に思いを寄せた。
【写真】すみれ、松原千明さん、石田純一の家族ショット
松原さんの誕生日である2月18日の翌日、すみれは「Happy Birthday Momma（お誕生日おめでとう、ママ） Wish you were here（ここにいてほしかった）」と英語でメッセージを投稿。あわせて、幼少期の思い出の写真を複数公開している。
1枚目は、松原さんに寄り添う幼いすみれの姿を収めたカット。2枚目は、松原さんに抱きかかえられた赤ちゃん時代のすみれが笑顔を見せる写真で、母の優しいまなざしが印象的だ。さらに3枚目には、着物姿のすみれを中央に、母・松原さんと父・石田純一が並んだ家族3ショットも披露された。
松原さんは2022年10月、ハワイの自宅で亡くなった。64歳だった。母の誕生日に寄せた率直な思いとともに公開された家族写真は、多くの反響を呼んでいる。
引用：「すみれ」インスタグラム（＠sumire808）
