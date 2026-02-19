Matt「塗った後も携帯触れる」持ち歩きにも便利な愛用ハンドクリーム
Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ガチレビュー】オリヤンのリピ確アイテムを大開封！』の動画を投稿。購入したコスメなどを紹介し、使用感なども語ってくれていました！
■ハンドクリーム
動画内に登場したのはこちら！
BEYOND/クラシックハンドクリーム 30ml×3個 税込2,750円（編集部調べ）
保湿力とベタつかない使い心地が叶うハンドクリーム！
Mattさんは「大好きで」「大きいサイズも持ってるんだけど、ちっちゃいサイズも買っていて」コメントしながら紹介。持ち歩いて使うことが多いため、ミニサイズが便利だとも明かしてくれました。
また、「（ディープモイスチャーは）すごくしっとりって感じで、夜寝る時に」「オリーブは日中使う感じにしてます」とタイミングによって種類を使い分けてるともコメント。
続けて「香りはオリーブの方が好き」「塗った後も携帯触れるし、すごいちょうど良い保湿」とベタつかない使い心地や香りを評価していました！
■動画もチェック
動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまな購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。