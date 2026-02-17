【明日なに着る？】「メンズの方がいい」ユニクロのシャツとスラックス





「ふつうの服でふつうに見えない」。そんな理想のバランスを探求できるのは、ベーシックかつキレイめなアイテムが豊富にそろうユニクロだからこそ。





メンズのオックスフォード地の白シャツは、フォーマルになりすぎず、きちっとしたパンツと合わせてもちょうどいいバランスに。適度な厚みと硬さでえりやそでをあしらいやすく、適当に着くずすだけでこなれて見える。究極にベーシックなモノトーンルックこそ、シルエットに動きが出やすい「メンズサイズ」が生きるポイント。





【POINT】オーバーサイズのシャツからすらりと伸びる細身のスラックスで、品のよさを底上げ。スリット風にすそのボタンをいくつか開けたり、ニットを腰に巻いたり。ボーイッシュな着くずしで、品格のある姿に親しみやすさも忘れずに。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 12℃ LOWEST 4℃

晴れときどき曇り