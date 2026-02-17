家族にちょっかいかけるよう指示された犬の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で210万7000回再生を突破し、「めちゃくちゃ人間味感じた」「ちょっと前に行くの好きw」「覚悟決めた顔してて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬に『こっそりお父さんにちょっかいかけて』とお願いした結果→もはや人間のような光景】

無謀な指示を受けたわんこ

TikTokアカウント「kenkouga1ban」の投稿主さんは、実家で暮らす「ケンタ」くんの日常を紹介しています。今回は、帰省した投稿主さんがリビングで寛いでいるときのワンシーンを紹介しました。

こたつでのんびりテレビを観ているのは、投稿主さんのお父さん。ちょっぴりイタズラ心が芽生えた投稿主さんは、ある企みを思いつきます。それは、ケンタくんを通して、お父さんにちょっかいをかけること！！

お父さんがテレビに釘付けになっている隙に、ケンタくんに指示を送る投稿主さん。ケンタくんは瞬間的にだるそうな顔をしたものの、投稿主さんの指示に従うことにしたようです。隣に座っていたお父さんの肩を、前足でチョンチョンとつついたのです。

人間みたいな挙動に爆笑♪

しかし、思っていたより距離が遠く、お父さんに前足が届きませんでした。そこで、少しだけ前に出てポジションを整えたといいます。改めてチョンチョンすると、お父さんが「なに？」と振り返ったのでした。

お父さんは、ケンタくんがチーズのおかわりを欲しがっていると誤解した模様。「さっきあげたでしょ」と困った表情を浮かべたそうです。不覚にも怒られてしまったケンタくんですが、神妙な表情で説教を受けていたとか…。

お父さんが「2回目だよ」とピースサインを向けると、もう一度チョンチョンしようとしたケンタくんの前足が、指と指の間にフィット！まさかのオチに、お父さんも思わずニッコリ。人間みたいなケンタくんとの和やかな団らんに、思わずホッコリしてしまいます♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「理解してるの可愛すぎる」「ファスナー付いてない？？」「3人仲良しでほほえましい」など沢山の反響がありました。

目覚ましとしても大活躍！？

なんでも、ケンタくんはもともと前足が器用なわんこなのだとか。家族がこたつで寝ているときは、目覚ましとしても活躍してくれるそうです。

前足チョンチョンでも起きないと、一旦後ろに下がり、鳴きながら立ち上がるそう。日々、家族の心身の健康を守っているケンタくんなのでした。

TikTokアカウント「kenkouga1ban」には、ケンタくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

