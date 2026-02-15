この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」を運営する、はたつん氏が「介護士にしか分からない暗黙のルールたち…。ヤバすぎた・・・」と題した動画を公開。介護業界に存在する「暗黙のルール」と称される理不尽な慣習や、サービス残業が常態化する労働環境の実態について、視聴者から寄せられた事例をもとに問題提起した。

動画冒頭、はたつん氏は「言わなくても、わかるよね？」という無言の圧力として存在する職場のルールに言及。全国の介護士から募集したという事例を次々と紹介した。

動画では、「休憩上がりは必ず5分前」「業務が始まる前に職場に来て色々しないといけない」「仕事を休むと次の出勤の時にはユニットのスタッフにお菓子とかジュースを買ってこなければいけない」といった、サービス残業や過度な気遣いを強いる風習が明かされた。これに対し、はたつん氏は自身の経験を交えながら「（時給が出ていないのに）みんな早く来て準備したり、自分の仕事以外の準備もしたり…」と、当たり前のように行われている現状に疑問を呈した。

さらに、「施設長の挨拶は絶対。守らなかったら出勤日全部お風呂」「看護師が休憩室は使って良いが介護士は使ってはならない」といったパワハラまがいのルールや職種間での格差を示す事例も紹介され、介護現場の根深い問題が浮き彫りになった。

はたつん氏は、こうした風習が嫌で「ピッタリに行って、ピッタリで帰るようにしてる」と自身のスタンスを表明。最初は抵抗があったものの、続けるうちに「はたちゃん時間だよ！あがりなー」と周囲から声をかけられるようになり、一つの働き方として認められた経験を語った。

最後に、紹介された数々のルールに「どれも濃すぎるwwwびっくりしたよホントにwww」と驚きつつ、「あなたの施設はどうですか？」と視聴者に問いかけ、介護業界全体の労働環境について考えるきっかけを与えている。

00:00

介護士に存在する「暗黙のルール」とは？
01:12

休憩は必ず5分前に終わるべき？
04:18

時給の出ない「業務前準備」の闇
05:27

なぜか「先輩より早く帰れない」空気
09:49

仕事を休んだら「お菓子」を買っていく文化

