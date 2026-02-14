◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

男子の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が、悲願の金メダルをつかんだ。３大会連続出場の２４歳は苦い思い出のあった五輪の舞台で頂点に立ち、男泣き。同種目の金メダルは、２０２２年の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝に続き、日本勢２人目の偉業となった。

＊ ＊ ＊

戸塚と平野流を指導するプロスノーボーダーの青木亮さん（３８）が、金メダリストの原点を明かした。ヨネックスの育成チームで小学５年の戸塚を初めて見た。「板の真ん中に乗る技術と体幹が強く（滑走時に）軸がぶれない子」と目を見張る素質があった。平野流がコツコツと「努力型」だとしたら「天才型」という。

周囲が「泣き虫」と口をそろえる戸塚。青木氏も「技ができない。悔しい。泣く」と子供の頃の印象を語る。週末に地元・横浜から母・真由美さんの送迎で山梨の施設に通い、雪上では午前９時から午後２時まで練習した。青木さんの指導の軸は「考える癖をつける」。飛び出しが約１０センチずれると、落下地点は１、２メートルもずれる競技。足のどの指に力を入れるかなど細部まで作り上げた基礎が「誰よりもうまい」と、屈指の滑走技術につながっている。

１６歳で五輪に初出場した戸塚を追うように、同学年の平野流も力を付け昨季、Ｗ杯を種目別３連覇した。「（戸塚）優斗は焦りがあったと思う。点が出ない。苦しい時期」と青木さん。戸塚も「何度も辞めたいと思った」という。「優斗はそこで踏ん張って、より努力をするようになった。恐ろしいほどうまくなった」と苦しい時期を乗り越え、大きく飛躍した。

岐阜・高鷲スノーパークなどでハーフパイプを作る際には、あえて厳しい設定にして、嫌がる戸塚を滑らせた。出会って１３年。戸塚の金メダルは、親身に指導してくれた青木さんへの最高の恩返しとなった。（宮下 京香）