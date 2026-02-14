頑張ってる感ないのに、なんかイケてる！【40・50代】が真似しやすい♡「垢抜けボブ」

40・50代の大人女性にとって、自然体のままおしゃれに見えるヘアスタイルは魅力的。今回ご紹介するのは、頑張りすぎずに品よくきまる「垢抜けボブ」です。こなれ感のあるヘアスタイルが大人ならではの魅力を引き立ててくれそう。大人が真似しやすいボブをピックアップするので、ぜひ参考にしてみて。

まとまりやすく扱いやすい外ハネボブ

程よいレイヤーによってまとまり感が演出された外ハネボブ。毛先の動きが軽やかさを演出しています。肩の位置で自然に外ハネするので、簡単にスタイリングできるのが嬉しいポイント。@kitadani_koujiroさんは「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落に見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメントしています。

清潔感のあるコンパクトなボブ

こちらのボブは、コンパクトなシルエットが全身をバランスよく見せてくれそう。襟足がすっきりとしていて清潔感があり、カジュアルにもフォーマルにも馴染みそうです。自然な毛流れが抜け感を演出しています。

こなれ感のある外国人風ボブ

透明感のあるカラーで外国人風に仕上げたボブスタイル。@nico_saki.0420さんは「26ミリコテでパーマ風に」とコメントしていて、髪に動きをプラスすることでこなれ感がアップしています。アレンジによって違った雰囲気を楽しめるのも嬉しいポイントです。

クセを活かしたレイヤーボブ

@ema_nishibuさんが「乾かすだけで完成するレイヤーボブ」と紹介しているヘアスタイル。ナチュラルな毛流れが大人ならではの魅力たっぷりです。「少しクセがあっても、レイヤーボブならクセを生かせます！」とのこと。肩の力を抜いたおしゃれを楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@tidi_yuki様、@nico_saki.0420様、@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri