嫉妬心は自分の価値観や願望を教えてくれるコンパス。妻が驚愕する超絶ポジティブ夫の思考法とは【著者インタビュー】
落ち込んでネガティブな気分になってしまう時は、この本を手に取りたい。つい“自分反省会”してしまいがちな妻・軍曹と、どんなネガティブもひと言でプラスに変える夫・髭。その日常を描いた「全てのネガティブをプラスに変える夫 髭」シリーズ（B.B軍曹/主婦と生活社）は、読むだけで自己肯定感が爆上がりする自己啓発系コミックエッセイだ。Instagramから生まれたこの作品は、「NGと書いてナイスガイと読む編」「さては人生３周目だな編」「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」と、これまで3冊刊行され、大きな人気を集めている。
髭さんのどこまでもポジティブな考え方は、目から鱗の連続で、ストレスの多い現代社会をポジティブに渡り歩くヒントが満載。そんな本シリーズの作者であり、髭さんの妻であるB.B軍曹さんにお話を伺った。
――本シリーズでは、モヤモヤした感情を抱いた時の髭さん流の対処法が数多く紹介されています。数あるエピソードの中でも軍曹さんが「これは特に目から鱗」と感じたのは髭さんのどういう思考法でしょうか？
B.B軍曹さん（以下、軍曹）：「モヤモヤは、自分の価値観に気づけたサイン」という考え方です。嫌だと感じられること自体が成長の証。そう思えた瞬間から、生きるのが少しラクになりました。
――髭さんのポジティブな考え方には何度も驚かされます。嫉妬の捉え方にもハッとさせられました。
軍曹：「嫉妬は自分の価値観や願望を教えてくれるコンパス」「自分にもその未来や可能性があるって教えてくれるヒント」「だからその感情を無理に否定しなくても大丈夫」という考え方ですね。「嫉妬＝未来予知説」は私も衝撃的で。「こんなに救われる考え方ある!?」と膝から崩れ落ちそうになりました。
――髭さんの物事の捉え方には感銘させられる一方で、あまりのポジティブさに「どうしてそうなる!?」と思わずツッコミを入れたくなる場面も少なくありません。日常生活の中で、超ポジティブな髭さんの姿に「どうしてそうなる」と感じることはありますか？
軍曹：仕事が詰まっている日ほど「今日は運がいい」と言うんです。理由を聞くと「忙しいって、必要とされてる証拠じゃない？」と返されます。「世界の見え方がバグってるんじゃないか」と思う時があります（笑）。
取材・文＝アサトーミナミ