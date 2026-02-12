バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」を2026年2月 第1週より発売する。全6種で価格は300円。

2026年2月 第1週発売「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」(全6種・300円)

「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」は、サンリオキャラクターズが棒付きキャンディのチャームになって登場する。カラフルな色合いと透明感がとっても可愛い。

○ラインナップ

ハローキティ

けろけろけろっぴ

マイメロディ

クロミ

ハンギョドン

ウサハナ

