堂本剛、昭和産業と大好きなホットケーキミックス共同開発 4ヶ月の試行錯誤で“尖った”製品が完成「『ホケパ』をぜひ楽しんで」
DOMOTOの堂本剛がプロデュースを手掛け、昭和産業と共同開発したホットケーキミックス『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス』が、3月1日から全国発売されることが決定した。
【画像】お手軽すぎる！水だけでやわもちホットケーキの素
18日に創立90周年を迎える同社の記念商品として、ホットケーキを愛するがゆえに楽曲まで作ってしまったというアーティスト・剛と、同社のホットケーキをもっと身近に感じてほしい、ホットケーキファンをもっと増やしたいという両者の想いが合致。味や大きさ、厚みをどうするか、またどんな風に食べてもらいたいかなどこだわりにこだわりを重ね、2025年8月頃からスタートした商品開発から4ヶ月以上が経過した頃、ようやく剛をはじめ、開発メンバーも納得がいく、年齢・性別を問わず楽しむことができる唯一無二の「尖った」ホットケーキミックスが誕生した。
発売に伴い、剛が出演する新CM「90周年PJ俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。篇」を3月2日より全国で順次放映を開始。CM制作時にも剛からアドバイスをもらい、インパクトあるパッケージをフォーカスするような撮影、編集を行ったという。最後にパッケージの中の剛が笑顔で「好きやねん」と一言伝える印象的な仕上がりとなっている。
開発を進めるなかで剛からもらったコメントをベースに、「小さいホットケーキで一人の時間を楽しむ」「今までにないホットケーキの世界を体験してもらう」という趣旨で商品の世界観を演出。フォークに刺さったホットケーキを手に、さまざまなポーズを見せる剛が、最終的にはホットケーキの屋根の下でシロップの雨宿りをしているようなイメージを表現している。
CMの他にも特設サイトをきょう12日より公開、サイト内では、うす焼きホットケーキマニアとして剛が登場し、開発ストーリーをはじめ開発ドキュメンタリームービーのほか、「俺が好きな食べ方」としてオリジナルレシピも公開。『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス』の魅力を最大限に発信していく。
■堂本剛コメント
僕がホットケーキにハマったきっかけはプライベートでの純喫茶めぐりでした。そこから自宅でも自分で作って食べる日常が普通になりました。本当に大好きなスイーツなのでこの度いただいたオファーがとてもうれしかったのですが、昭和産業さんからは“尖ったホットケーキを一緒に作っていただきたい！”とすごく難しいオーダーも同時にいただきました（笑）「丸いフォルムのホットケーキを？」と困惑しながらもクリエイター脳をフル回転させ、昭和産業さんと試行錯誤を繰り返し、これまでのホットケーキの顔もありつつ、スイーツにとどまらない一人暮らしでもカップルでもご家族でも、いろんなシーンで楽しんでいただけるホットケーキミックスを完成させました。このホットケーキ、お酒にもめちゃくちゃ合うんです。スイーツが得意じゃない方も一緒に、ホットケーキパーティー＝通称「ホケパ」をぜひ楽しんでいただきたいです！
