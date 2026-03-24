DOMOTO（堂本剛、堂本光一）にが48枚目の新曲「またね」を5月5日に発売することが決定した。25日午後8時には、ミュージック・ビデオ（MV）をプレミア公開が決定。さらに7月にはドーム公演の開催も決定した。【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO2025年12月3日、DOMOTOとしてリアレンジ、ボーカルも新たにレコーディングした「愛のかたまり」を配信。そして2026年、ふたりが初めて出会った日、5月5日に「愛のかたま