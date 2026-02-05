2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。発売直後に大重版となり、坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

「イエスマン」という悪口

「あの人はイエスマンだから」という言葉は、だいたい悪口だ。

自分の信念がない、主体性がない、権力におもねる。

そんな批判的な意味がこめられていることが多い。

何でも反対する人がいても困るが、何でも「はい、はい」と賛成する人にもひとこと言いたくなってしまうようである。

チームを前向きにするイエスマン

でも、ものすごく気持ちのいい「イエスマン」もいる。

数千年後の地球でゼロから文明を作り出すストーリーを描いた漫画『Dr.STONE』（集英社）に出てくる大樹というキャラクターは、科学者・千空のとんでもない無茶ぶりにも常に「いいぞ！」「よしわかった！」「これをすればいいんだな！」と答えてはりきっている。

「こんなに大変なことをやるの……？」という状況でも、大樹のおかげで明るく前向きになれるのだ。

相手を信頼して、一切の文句を言わず全力で取り組む姿には、胸を打たれてしまう。

千空のチームには個性豊かなメンバーがそろっているが、リーダーにいつも「イエス！」という大樹の存在は大きいと感じる。

持ち味にはいいも悪いもない

『組織の違和感』（ダイヤモンド社）という書籍に、「『イエスマン』も持ち味のひとつ」と書かれていた。

事例として、製造業大手のベテラン社員である山田さんの話が載っている。

山田さんは持ち前の「イエスマン」ぶりで順調に出世したが、部長になった途端に総スカンをくらい、降格させられてしまったという。

本書の著者であり組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏は「山田さんの『イエスマン』というのは、彼の持ち味です。そこに良いも悪いもありません」と述べている。

山田さんの「わかりました」と言って何でもすぐやる持ち味は、若手時代にはとても重宝されました。組織として助かったこともたくさんあったでしょう。フォロワーシップも、チームにとってれっきとした「必要な機能（持ち味）」なのです。



――『組織の違和感』p.159より

ただ、この持ち味はリーダーシップを発揮しなければならない場面では難しさにもなり得る。

だからこそ、上司や人事が持ち味を把握して、メンバーに伝えてあげることが大事だという。

ただ辞令だけ出してほったらかしというのは、無責任なことです。このケースでも、もしほかに山田さんをフォローする役割の人がいたら、状況は変わっていたのではないでしょうか。



――『組織の違和感』p.161より

「イエスマンはリーダーに向いていない」と単純に切り捨てるのではなく、配置や組み合わせを工夫することで、メンバーの良さが発揮できる組織が作れるのではないだろうか。

