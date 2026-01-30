TVer、ミラノ・コルティナ五輪の無料配信決定
【モデルプレス＝2026/01/30】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2月6日に開会するミラノ・コルティナオリンピックにおいて、冬季大会としてはTVer単独で初となる、ほぼ全競技（※1）の無料配信を行う。
開会に先立ってTVer内にオリンピック特設ページを開設し、スペシャルコンテンツを配信する。開会式前に実施され、大会の幕開けとなる競技からTVerでのライブ配信をスタート予定。
2024年に開催されたパリ2024オリンピックでは、TVerサービスにおけるオリンピックコンテンツの総再生数が1億1000万再生（※2）を突破。スマートフォン・タブレットだけでなく、コネクテッドTVでも多く視聴された。今大会も、時間や場所にしばられることなく、移動中や外出先、テレビの大画面で競技を楽しむなど、自由なスタイルで観戦できるよう準備している。
オリンピック特設ページでは、IOCの特別なオリンピックオリジナルコンテンツのほか、スペシャルコンテンツ「ミラノ・コルティナオリンピック競技のミカタ」が配信中。競技をはじめて見るための基本ルールから戦略＆テクニックまで、MC高木菜那（※「高」は正式には「はしごだか」）×豪華オリンピックアスリートが冬季オリンピック競技をナビゲートする。
さらに、2月6日からは日本勢の活躍やメダル獲得について速報するオリジナル番組を毎朝配信する。元フジテレビで冬季五輪やフィギュアスケートの実況経験を持つ西岡孝洋アナウンサーが進行・解説を務めるほか、ナビゲーターは期待の新星グループが担当。注目競技の劇的なシーンや熱気を凝縮したハイライト映像とともに楽しめる内容となっている。
そのほかにも地上波では放送されない種目のライブ配信を行うほか、全てのライブ配信コンテンツをTVerテレビアプリ（※3）でも楽しめる。（modelpress編集部）
【1】スピードスケート1 高木菜那
【2】スピードスケート2 パシュート編 高木菜那
【3】スピードスケート3 マススタート編 高木菜那
【4】フィギュアスケート 荒川静香
【5】スノーボード スロープスタイル 國武大晃
【6】アイスホッケー 大澤ちほ
【7】スノーボード ハーフパイプ 平野英樹
【8】ノルディック複合 荻原次晴
【9】スキーフリースタイル スロープスタイル 小野塚彩那
【10】スキーフリースタイル スキークロス 小野塚彩那
【11】ショートトラック 寺尾悟
＜2月3日（火）公開予定＞
【12】スキージャンプ 原田雅彦
【13】スキーフリースタイル モーグル 上村愛子
【14】カーリング 石崎琴美
※1：NHKの地上波放送競技の一部を除く。
※2：2024年7月24日〜8月12日における、TVerおよびYahoo！オリンピック特設ページでのVOD・ライブ配信・追っかけ再生を合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※3：Chromecastのキャスト機能での視聴を除く。
【Not Sponsored 記事】
◆TVer「ミラノ・コルティナ五輪」無料配信
◆「ミラノ・コルティナオリンピック競技のミカタ」配信エピソード
