ひらかたパークでイルミネーションイベント「光の遊園地」 ナイトアトラクションも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ひらかたパーク（大阪府枚方市）で現在、特定日にイルミネーションイベント「光の遊園地 ～Flowering Illumination Rose～」が開かれている。
開催12年目となる今回は、高さ約13メートルの「花と妖精のツリー」や、約500灯のランタンが登場する「光のランタン広場」のほか、推し活が楽しめる「推し活パーティー」や体験型イルミネーション「マジカルドレス」などの新エリアが登場。全7エリアでイルミネーションを展開する。
併せて、20種類以上のナイトアトラクションや、新アクアリウム施設「プラネットアクア・ポート」も営業し、夜の遊園地を存分に楽しめる。
開催時間は、1月＝17時～閉園時間、2月＝17時30分～閉園時間、3月・4月＝18時～閉園時間。16時以降に入園可能な「入園券＋フリーパス」（アソビューでのWEBチケット販売価格）は、大人（中学生以上）＝3,900円、小学生＝3,300円、2歳～未就学児＝2,500円。開催日はひらかたパーク公式サイトで確認できる。開催は4月5日まで。
