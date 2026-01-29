『呪術廻戦』盛り上がったシーンTOP3発表！ 2位は「虎杖の母・虎杖香織、初登場」
ABEMAは29日、アニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第48話＆第49話のコメント最多シーンTOP3を発表した。ABEMAアニメ公式Xでは、その名場面カットを紹介している。
【画像】虎杖の母が初登場！『呪術廻戦』盛り上がったシーンTOP3の場面カット
・第48話「執行」
1位：乙骨に心臓を刺される虎杖
2位：乙骨憂太、登場
3位：里香ちゃんに捕まる虎杖
・第49話「もう一度」
1位：伏黒が虎杖へ放った「まずは俺を助けろ」
2位：虎杖の母・虎杖香織、初登場
3位：天元様、初登場
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
