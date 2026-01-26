水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　1月26日〜2月1日の運勢

【2026年1月26日〜2月1日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢上昇する流れを感じ、ジャンプアップに向けて準備を！

あなたの環境に刺激的な出来事が起こりはじめて、“新しいこと”への興味が高まりそうです。まだ慎重に様子を見ている段階かもしれませんが、そろそろ次の展開に向け、気持ちだけでも切り替えて。大きく動き出すための水面下でのリサーチ、準備、根回しをしておきましょう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢歩み寄ることで生まれるチャンスが！26日のときめきは大事に

ゆずり合う気持ち、相手を許す姿勢が思わぬ好機につながります。相手の話をていねいに聞くことも信頼関係を深め、自分がやりたいことを実現させる後押しに。26日に心惹かれた相手とはゆっくり距離を縮めると◎。また出費は増えるけれど、自己投資やギフトに使うお金はのちのちプラスに。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢すぐに結果を求めがち。焦って動くとトラブルのもと

好き嫌いがはっきりして、判断を急ぎたくなる場面が増えそうです。反対意見を話すときは、落ち着いた口調とていねいな言葉遣いを意識して。イラッとしてもひと呼吸おくと、トラブル回避に。エンタメを見たり、楽しんだりすると開運に。特に27日は、心が喜ぶものに触れるほど運気が上昇。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢たくさんの人に愛と感謝を伝えて。28日は大切な人と過ごそう

「与えられる側」ではなく、「与える側」に立つことで運気が上昇します。親切にしてもらったら、感謝を込めた「ありがとう」のひと言も忘れずに。28日は、家族やパートナー、親しい友人との絆が深まる特別な日。心を通わせる時間を大切にして。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢人との関わりから新しい学びが。意外な人との会話も楽しんで

苦手だった相手の思いもよらない一面に気づくなど、人間関係に新しい風が吹く暗示。特に29日の意外な人物との交流は◎。ただ、「円満に過ごしたい」という思いから、必要以上に気を遣ってしまうことも。疲れたときは家族や親友など、素のままでいられる人と過ごして心のリセットを。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢さらに上を目指すべきとき。自分の力を試すような挑戦を

“実力勝負”の挑戦が運気を押し上げます。何かひとつ、今の自分にできることを全力でやってみましょう。一流の場所、本物に触れることで、自分の意識がグッと高まりそう。30日はこれまでのやり方を手放し、柔軟に動くほどチャンスが舞い込みます。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢静かな努力が必要な時期。安定路線の確立を目指して

こまかな調整や準備が、順調に進んでいることをさらに安定させ、ワンランク上へと引き上げてくれます。地味な作業になりますが、ここでの努力はのちのち実を結ぶのでしっかりと。31日は“古いもの”の整理や見直しをすると運気アップに。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢明るい兆しが見えてくる。長期的な目標設定も◎！

停滞していたことが動き出し、心の中のモヤモヤも晴れていきそう。この先のことを考える時間が増えて、楽しい計画も立てやすくなります。長い時間をかけてかなえたい目標を設定するのも◎。2月1日は人からの誘いに乗ってみて。楽しく過ごせて、意外な発見も！

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢落ち着いた運気。気になっていることの軌道修正＆改善に着手

人間関係が安定して穏やかに過ごせます。自分のペースで物事を進められるので、気になっていたことを見直して、今のうちに整えておくと安心です。手に入れたいもの、人との縁、ポジションがあるなら、ここで動いてみて。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢物事が動きやすいとき。思い切った行動で現状を好転！

これまでできなかったことが、少しずつ動き出すタイミングです。「変わりたい」「変えたい」と思うことがあるなら思い切って挑戦してみて。あなたの勇気が、周囲の気持ちや状況を動かすきっかけになりそうです。ただし、31日はいつも通りに過ごしたほうが無難かも。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

