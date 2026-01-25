【40・50代に向けて】2026年春夏トレンド、大人が知っておくべき色・素材・シルエット
ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「【2026年春夏】40・50代が知るべきトレンド｜無理に取り入れなくていい流行も正直解説」を公開しました。2026年春夏シーズンのトレンドを「色」「素材」「シルエット」の3つの観点から解説。40代・50代の女性が取り入れやすいポイントと、無理に追う必要のない流行について紹介しています。
動画で2026年のトレンドカラーとして最も注目されているのは「白」。特に、世界的な色見本帳を作成するPANTONE社が発表した「カラー・オブ・ザ・イヤー2026」の「クラウドダンサー」という色です。黒田氏によると、これは純白ではなく、雲のような自然で落ち着きのある白を指します。同社の発表する色はファッション業界だけでなく、インテリアやメイクなど幅広い分野に影響を与えるとのことです。
素材では、「フリンジ」「サテン」「デニム」の3つがトレンドとして挙げられています。フリンジはスカートなどのボトムスで多く見られ、体型カバー効果も期待できるため大人の女性におすすめです。サテンはきれいめなスタイルに、デニムは定番のパンツだけでなくワンピースやジャケットなど多様なアイテムで登場すると予測しています。
シルエットについては、昨年に引き続きボリュームのある「バルーンシルエット」がトレンドの中心です。その一方で、90年代を彷彿とさせるすっきりとしたミニマルなシルエットも復活の兆しを見せています。
また、黒田氏は40代・50代の女性が無理に取り入れる必要はないトレンドとして、「ローライズ」と「スキニーパンツ」を挙げています。これらは体型を選ぶアイテムのため、挑戦しにくい場合は細身のストレートパンツなどを選ぶのが良いとアドバイスしました。
動画では、コレクションの画像などを交えながら各トレンドが詳しく解説されています。来る春夏シーズンに向けて、いち早く情報をチェックし、自分らしいおしゃれの計画を立てるのに役立ちそうです。
