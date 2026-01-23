この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古戸建ての内見、玄関を開けて「お邪魔します」とすぐにリビングへ向かっていませんか？ 実は、その建物の「健康状態」を見抜く最大のチャンスは、玄関を開けたその瞬間にあります。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、実例をもとに、プロが内見の最初に見ている2つの極めて重要なサインを解説します。



■ サイン1：玄関を開けた瞬間の「匂い」

田村さんが玄関でまず最初に行うのは、深く「匂いを嗅ぐ」ことです。なぜリビングではなく、入った瞬間の玄関なのでしょうか。

・嗅覚の「慣れ」を回避する：人間の鼻は非常に優秀ですが、慣れるのも早いです。強い匂いのある空間に数分いるだけで、違和感を感じなくなってしまいます。外の新鮮な空気から中の空気に入れ替わる「開けた瞬間」こそ、最も嗅覚が鋭敏に反応します。

・カビ臭（湿気のサイン）：カビ特有の匂いがした場合は、雨漏りや水漏れ、あるいは床下の深刻な湿気が原因で、見えない場所でカビが繁殖している可能性があります。

・焦げ臭さ（過去の火災・電気トラブル）：頻度は低いですが、過去に「ボヤ」があった現場や、コンセントのショートなどの電気トラブルが隠れているケースもあります。これらはリフォーム後も匂いが残りやすいため、重要なヒントになります。

・強すぎる芳香剤：あまりにも強い芳香剤が焚かれている場合、何か隠したい匂い（カビやペット臭など）があるのでは？とプロは警戒します。



■ サイン2：玄関周りに残る「水跡」

もう一つの重要なサインは、玄関の低い位置に残る「水の跡」です。

・床下浸水のリスクを見抜く：ハザードマップで浸水深が低く（0.5m未満など）設定されているエリアや、地形的に水が集まりやすい場所では、過去に床下浸水が発生している可能性があります。

・売主も気づかない「隠れ浸水」：床上まで水が来なければ、売主さんは「庭がべちゃべちゃになった」程度にしか思わず、床下に水が入ったことに気づいていないケースが多々あります。

・チェックポイント：

下駄箱（収納家具）の底面：木材がふやけていたり、変色していたりしないか。

玄関の木枠や巾木：水に浸かったようなシミや浮きがないか。 玄関は他の部屋より一段下がっているため、水害の痕跡が最も残りやすい場所なのです。



【まとめ】玄関で見抜く！建物の「見えない不具合」のヒント

中古戸建ての内見は、玄関を開けた瞬間の「五感（特に嗅覚）」と、低い位置の「微かなサイン」が極めて重要です。

入った瞬間のカビ臭さや、収納家具の足元に残る浸水の跡は、売主さえ気づいていない「建物のSOS」かもしれません。

わずかな予兆を見逃さないためにも、株式会社さくら事務所のホームインスペクションを「建物の健康診断」として活用してみてはいかがでしょうか。

プロの視点でリスクを明らかにし、納得感を持って後悔しない家選びを実現しましょう！