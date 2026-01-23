【中古戸建て】内見は玄関で9割決まる？プロが「入った瞬間」に見抜く2つの危険なサイン
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
中古戸建ての内見、玄関を開けて「お邪魔します」とすぐにリビングへ向かっていませんか？ 実は、その建物の「健康状態」を見抜く最大のチャンスは、玄関を開けたその瞬間にあります。
今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、実例をもとに、プロが内見の最初に見ている2つの極めて重要なサインを解説します。
■ サイン1：玄関を開けた瞬間の「匂い」
田村さんが玄関でまず最初に行うのは、深く「匂いを嗅ぐ」ことです。なぜリビングではなく、入った瞬間の玄関なのでしょうか。
・嗅覚の「慣れ」を回避する：人間の鼻は非常に優秀ですが、慣れるのも早いです。強い匂いのある空間に数分いるだけで、違和感を感じなくなってしまいます。外の新鮮な空気から中の空気に入れ替わる「開けた瞬間」こそ、最も嗅覚が鋭敏に反応します。
・カビ臭（湿気のサイン）：カビ特有の匂いがした場合は、雨漏りや水漏れ、あるいは床下の深刻な湿気が原因で、見えない場所でカビが繁殖している可能性があります。
・焦げ臭さ（過去の火災・電気トラブル）：頻度は低いですが、過去に「ボヤ」があった現場や、コンセントのショートなどの電気トラブルが隠れているケースもあります。これらはリフォーム後も匂いが残りやすいため、重要なヒントになります。
・強すぎる芳香剤：あまりにも強い芳香剤が焚かれている場合、何か隠したい匂い（カビやペット臭など）があるのでは？とプロは警戒します。
■ サイン2：玄関周りに残る「水跡」
もう一つの重要なサインは、玄関の低い位置に残る「水の跡」です。
・床下浸水のリスクを見抜く：ハザードマップで浸水深が低く（0.5m未満など）設定されているエリアや、地形的に水が集まりやすい場所では、過去に床下浸水が発生している可能性があります。
・売主も気づかない「隠れ浸水」：床上まで水が来なければ、売主さんは「庭がべちゃべちゃになった」程度にしか思わず、床下に水が入ったことに気づいていないケースが多々あります。
・チェックポイント：
下駄箱（収納家具）の底面：木材がふやけていたり、変色していたりしないか。
玄関の木枠や巾木：水に浸かったようなシミや浮きがないか。 玄関は他の部屋より一段下がっているため、水害の痕跡が最も残りやすい場所なのです。
【まとめ】玄関で見抜く！建物の「見えない不具合」のヒント
中古戸建ての内見は、玄関を開けた瞬間の「五感（特に嗅覚）」と、低い位置の「微かなサイン」が極めて重要です。
入った瞬間のカビ臭さや、収納家具の足元に残る浸水の跡は、売主さえ気づいていない「建物のSOS」かもしれません。
わずかな予兆を見逃さないためにも、株式会社さくら事務所のホームインスペクションを「建物の健康診断」として活用してみてはいかがでしょうか。
プロの視点でリスクを明らかにし、納得感を持って後悔しない家選びを実現しましょう！
今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、実例をもとに、プロが内見の最初に見ている2つの極めて重要なサインを解説します。
■ サイン1：玄関を開けた瞬間の「匂い」
田村さんが玄関でまず最初に行うのは、深く「匂いを嗅ぐ」ことです。なぜリビングではなく、入った瞬間の玄関なのでしょうか。
・嗅覚の「慣れ」を回避する：人間の鼻は非常に優秀ですが、慣れるのも早いです。強い匂いのある空間に数分いるだけで、違和感を感じなくなってしまいます。外の新鮮な空気から中の空気に入れ替わる「開けた瞬間」こそ、最も嗅覚が鋭敏に反応します。
・カビ臭（湿気のサイン）：カビ特有の匂いがした場合は、雨漏りや水漏れ、あるいは床下の深刻な湿気が原因で、見えない場所でカビが繁殖している可能性があります。
・焦げ臭さ（過去の火災・電気トラブル）：頻度は低いですが、過去に「ボヤ」があった現場や、コンセントのショートなどの電気トラブルが隠れているケースもあります。これらはリフォーム後も匂いが残りやすいため、重要なヒントになります。
・強すぎる芳香剤：あまりにも強い芳香剤が焚かれている場合、何か隠したい匂い（カビやペット臭など）があるのでは？とプロは警戒します。
■ サイン2：玄関周りに残る「水跡」
もう一つの重要なサインは、玄関の低い位置に残る「水の跡」です。
・床下浸水のリスクを見抜く：ハザードマップで浸水深が低く（0.5m未満など）設定されているエリアや、地形的に水が集まりやすい場所では、過去に床下浸水が発生している可能性があります。
・売主も気づかない「隠れ浸水」：床上まで水が来なければ、売主さんは「庭がべちゃべちゃになった」程度にしか思わず、床下に水が入ったことに気づいていないケースが多々あります。
・チェックポイント：
下駄箱（収納家具）の底面：木材がふやけていたり、変色していたりしないか。
玄関の木枠や巾木：水に浸かったようなシミや浮きがないか。 玄関は他の部屋より一段下がっているため、水害の痕跡が最も残りやすい場所なのです。
【まとめ】玄関で見抜く！建物の「見えない不具合」のヒント
中古戸建ての内見は、玄関を開けた瞬間の「五感（特に嗅覚）」と、低い位置の「微かなサイン」が極めて重要です。
入った瞬間のカビ臭さや、収納家具の足元に残る浸水の跡は、売主さえ気づいていない「建物のSOS」かもしれません。
わずかな予兆を見逃さないためにも、株式会社さくら事務所のホームインスペクションを「建物の健康診断」として活用してみてはいかがでしょうか。
プロの視点でリスクを明らかにし、納得感を持って後悔しない家選びを実現しましょう！
YouTubeの動画内容
関連記事
【中古戸建て】電柱が傾いている街は危険？プロが教える「地盤沈下」の予兆と、おすすめしにくい土地の共通点
【年末の大掃除の後に】絶対やるべき換気とカビ対策！高気密・高断熱ほど危ない？
【究極の選択】中古戸建て、「雨漏り」vs「シロアリ」より恐ろしいのはどっち？
チャンネル情報
個人向け不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」◆株式会社さくら事務所さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を目的として、創業者・現会長の長嶋修が設立した、中立・公正な業界初の個人向け総合不動産コンサルティングサービス企業です。