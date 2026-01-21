アメリカのトランプ大統領は20日、第2次政権発足から1年にあわせて会見し、政権の実績を誇示しました。中継です。

トランプ大統領は会見で1時間半以上にわたって成果を訴えましたが、低迷する支持率に対する危機感のあらわれといえます。

国内外で強権的な姿勢を強めるトランプ大統領ですが、物価高への有権者の不満から支持率は低迷していて、1年の節目にあわせて全米各地で政権への抗議デモも行われました。外交では「力による支配」を前面に押し出し、年明けからベネズエラを攻撃したほか、グリーンランドの領有に向けて軍事力をちらつかせ、ヨーロッパに圧力をかけるなどエスカレートさせています。

このようにトランプ氏が南北アメリカ大陸など「西半球」を重視する姿勢を打ち出したことで、他方の「東半球」にある中国と世界の勢力圏を分け合うのではないかとの懸念も出ています。日米外交筋は「トランプ政権を国際法違反だと批判するのは簡単だが、中国、ロシア、北朝鮮に囲まれている日本としては、トランプ氏に対し、中国に対抗する上でいかに日本が戦略的に重要かを繰り返し説明し、アジアに関与させていくしかない」と話しています。