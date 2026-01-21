日本マクドナルド（東京都新宿区）が、明治（東京都中央区）の人気チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を、1月21日から期間限定で発売中。SNS上で話題の新商品を、オトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。

【画像】え…っ？ 「クリームの海にきのたけが…」こちらが新フルーリーです！ シュール！！（5枚）

きのこ派、たけのこ派…そして第三勢力？

「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」、通称「きのたけフルーリー」は、SNS上では発表時から早速話題に。「戦いが終わる時が来たか」「どっち派でも買うやつやん」「これはもう、甘くて冷たい平和の象徴ですね」と、「きのこたけのこ論争」に平和が訪れたことを喜ぶ声が上がりました。

ところが、発表の翌日である同月16日にマクドナルド公式「X」アカウントは、「どっちがおいしいか、決着をつけよう」というキャッチコピーと、「きのこ」と「たけのこ」がにらみ合っているかのようなビジュアルを公開。「昨日、『奇跡の共演！』なんて平和なポストをしていたのに…」「決着をつけようと言っているのに、合体して混ぜてるの謎」「この争いを終わらせに来た！ が正解でしょ」とツッコミが相次ぎました。

実際に商品を手にしてみると、ソフトクリームの中にきのことたけのこが埋もれているという、ややシュールなビジュアル。スプーンで混ぜると、きのこもたけのこもソフトクリームに混ざり、一体化してしまったかのように見えました。

きのことたけのこ、両方を同時にすくうのは至難の業。そこで一口目はきのこ、二口目はたけのこを食べてみると、両者ならではの風味や味といったそれぞれのよさが感じられました。

きのこはサクサクとした食感が、心地よいアクセントになっています。たけのこはしっとりとやわらかく、チョコレート感がしっかりと感じられました。そして、まさかの「第三勢力」が……。

口に入れてみて、「これはきのこ？ たけのこ？」と首をかしげたのは、トッピングされているチョコレートソースだったようです。ザクザクとした食感もあり、きのことたけのこを食べ終わってしまっても、最後まで「きのたけフルーリー」を楽しめました。

ちなみに、購入した品のきのことたけのこの数を数えてみたところ、きのこ、たけのこともに2個ずつと「平和」な配分となっていました。

価格は370円〜（税込み）。全国の店舗（一部店舗を除く）で3月上旬までの販売予定です。きのこ派の人も、たけのこ派の人も、「どっちも好き」という人も楽しめる「きのたけフルーリー」。気になった人はお早めに！