【からやま】「出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食」登場　からあげとスープを吸った野菜でライスがすすむ

からあげ専門店「からやま」は、2026年1⽉23⽇(金)から、「出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食」を期間限定で販売開始する。

【写真】看板メニューの「カリッともも」と一緒に楽しめる「合盛り定食」も

2026年最初の期間限定メニューとなる同商品は、冬の定番鍋料理「ちゃんこ」を、からあげと組み合わせた定食。主役は、出汁の旨みとたっぷりの生姜を効かせた「出汁生姜からあげ」。 キャベツ、きのこ、かまぼこ、油揚げなど、具沢山な塩ちゃんとともに、鉄鍋に盛り付けている。

生姜の風味が広がるからあげと、スープの旨みを吸った野菜は、ライスとの相性も良い。ボリューム感のある、満足度の高い鍋風定食に仕上げた。

このほか、「出汁生姜からあげ」を看板メニューの「カリッともも」と一緒に楽しめる「出汁生姜からあげの合盛り定食」も用意。テイクアウトにも対応する。

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる

※店舗情報で各店舗の取扱メニューを確認

【店内】

■出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食

(出汁生姜からあげ3個/ご飯・みそ汁)

通常店舗：税込979円/券売機店舗：税込980円

■出汁生姜からあげ合盛り定食

(出汁生姜からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯・みそ汁)

通常店舗：税込869円/券売機店舗：税込870円

■出汁生姜からあげ(単品)

通常店舗：1個税込165円/券売機店舗：税込170円

【テイクアウト】

■出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り弁当

(出汁生姜からあげ3個/ご飯)

通常店舗：税込961円/券売機店舗：税込980円

■出汁生姜からあげ合盛り弁当

(出汁生姜からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)

通常店舗：税込853円/券売機店舗：税込870円

■出汁生姜からあげ(単品)

通常店舗：1個税込162円/券売機店舗：税込170円

〈販売概要〉

・販売開始

2026年1⽉23⽇(金)

※食材がなくなり次第、販売終了

※店舗により価格が異なる場合がごある

・販売店舗

国内の「からやま」※⼀部店舗を除く

・販売時間

各店舗の営業時間

店舗情報はこちら