ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「【GU】若作りに見えない！40・50代のための神カーディガン」と題した動画を公開。GUで購入した「スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン」を紹介し、その魅力を詳しく解説しました。



動画で紹介されたのは、GUの「スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン」。黒田氏は、このアイテムが「冬から春まで着られる」優れた一着だと語ります。



おすすめのポイントは3つ。1つ目は「素材の良さ」です。綿、ナイロン、アクリルを混紡した生地は、綿の肌触りの良さ、ナイロンの丈夫さ、アクリルのふっくらとした温かみを兼ね備えています。これにより、季節の変わり目に長く活躍する素材感に仕上がっていると説明しました。



2つ目のポイントは「シルエット」。ドルマンスリーブで身幅にゆとりがあるため、中に着るインナーの形を選びません。一方で、着丈はコンパクトなため、全体がだらしない印象にならず、すっきりと着こなせるバランスの良さをあげています。



3つ目は「ボタンの開閉で印象が変わること」。ボタンを全て閉めればスウェットのように一枚で着用でき、全て開ければ羽織りとして活躍します。さらに、一番上と下のボタンを開けて着ることで、こなれ感のあるレイヤードスタイルも楽しめるとのことです。



カラーは4色展開。黒田氏が購入したグレーは、複数の色が混ざった杢調の生地と配色のボタンが「一番高見えする」と特におすすめしています。動画の後半では、ワンピースやパンツと合わせた3パターンのコーディネートも披露。158cmの黒田氏がMサイズを着用した際のサイズ感や着こなしのコツは、日々のスタイリングの参考になりそうです。